La ciudad de Cali, reconocida internacionalmente como la capital mundial de la salsa, se prepara para celebrar por todo lo alto la vigésima edición del Festival Mundial de Salsa, el evento más importante del género a nivel global. Del 25 al 28 de septiembre, el Coliseo El Pueblo se transformará en la gran Ciudadela de la Salsa, donde confluirán melómanos, coleccionistas, DJ, orquestas, escuelas de baile, bailarines, vestuaristas y público en general, para rendir homenaje a una de las expresiones culturales más poderosas de la ciudad: la salsa caleña.

Durante cuatro días, la ciudad vibrará al ritmo de talleres, conversatorios, espectáculos musicales y competencias de talla internacional. El evento contará con la participación de delegaciones provenientes de Panamá, México, Estados Unidos y Suiza, además de talentos locales y nacionales, que buscarán coronarse como los nuevos campeones mundiales de la salsa. La programación también incluirá presentaciones especiales de escuelas infantiles y artistas invitados que enriquecerán este gran encuentro cultural.

Nota recomendada: Así se prepara Cali para el Petronio Álvarez 2026

La apertura del festival, el miércoles 25 de septiembre, dará inicio desde las 9:30 a.m. con actividades como talleres de salsa caleña y espacios para melómanos, y tendrá un cierre espectacular con un show sorpresa titulado ‘La vieja guardia y las leyendas de la salsa’, además de un tributo especial al recordado Wilson Manyoma, a cargo de la orquesta Manyoma Brothers. A lo largo de las jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones en vivo, DJ y shows especiales que acompañarán las competencias oficiales.

El viernes 26 comenzará la intensa competencia en las categorías amateur y profesional, donde bailarines competirán en modalidades como solistas, parejas, grupos y estilos diversos como cabaret, caleño y on1-on2. Las semifinales darán paso a las grandes finales del fin de semana, que también incluirán la innovadora categoría ensamble, la cual fusiona orquestas en vivo con coreografías de alto nivel, y la categoría élite, reservada para campeones de ediciones anteriores que buscan revalidar su título.

El Festival Mundial de Salsa de Cali, organizado por la Secretaría de Cultura, no solo celebra sus 20 años de existencia, sino que se consolida como un referente mundial, al ser el único evento que reúne todo el ecosistema de la salsa en un solo escenario. Más allá de una competencia, este festival es una plataforma para preservar, visibilizar y proyectar la salsa caleña como un verdadero Patrimonio de la Nación, promoviendo el orgullo cultural de una ciudad que vive, baila y respira salsa todos los días.