Un elenco excepcional liderado por el contratenor brasileño Rodrigo Ferreira, la soprano colombiana Ana María Villamizar, el actor John Alex Toro, el Coro de la Ópera de Colombia y un ensamble instrumental integrado por docentes del Conservatorio de Música de la UNAL y destacados solistas nacionales, darán vida a EL PRÍNCIPE TULICIO EN EL MUNDO DE LOS ANDROIDES, la ópera electroacústica del compositor caleño Harold Vásquez Castañeda que, en una producción monumental, se presentará el jueves 27 y viernes 28 de noviembre, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.
 
Con un impactante despliegue tecnológico, vestuarios y maquillajes minimalistas, coreografías híbridas y una máscara carnavalera aportada por el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, este montaje excepcional cuenta con la dirección musical de María Camila Barbosa; la dirección escénica y coreografías de Mateo Mejía; el diseño audiovisual de Diego Aguilar, Carlos Franklin y el laboratorio Tecnopoéticas, y el diseño sonoro de Harold Vásquez, Román Carvajal y Carlos Prieto. Además participa el Taller de Ópera Contemporánea, un laboratorio interdisciplinar de creación colectiva y formación en ópera expandida, creado especialmente para esta producción y conformado por estudiantes de las universidades Pedagógica, Uniandes, Javeriana y del Rosario. Todo bajo la concepción artística integral de Harold Vásquez.

Basada en una leyenda ancestral del Pacífico colombiano, esta ópera colosal entrelaza personajes mágicos y un mundo de ciencia ficción para llevarnos en un viaje entre pasado, presente y futuro: un cuento transmitido por tradición oral dentro de un universo androide que reflexiona sobre la humanidad, las emociones, la inteligencia artificial y la fragilidad de las especies. Una experiencia de otro mundo que presentará solo dos funciones, este jueves 27 y viernes 28 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el León. ¡IMPERDIBLE!. Entrada libre

