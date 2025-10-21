Colombia, territorio de diversidad cultural, se viste de cine; el Bogotá International Film Festival (BIFF) se hizo presente en la capital desde el 9 hasta 15 de octubre de 2025, con una variada programación de muestras, estrenos y encuentros. El festival busca recordar y celebrar el trabajo del cine, la cultura y la industria audiovisual, invitando a bogotanos y visitantes a vivir y valorar el séptimo arte.

El cine es un espacio que a través de expresión y memoria, guarda imágenes, voces y gestos que, proyectados, resisten al olvido y permiten reconstruir identidades. Cada película conserva trazos de la cotidianidad social, tales como costumbres, paisajes y narrativas que funcionan como archivos sensibles donde se preserva la memoria cultural y se invita a la reflexión sobre el pasado y el presente.

En Colombia, esas miradas diversas encuentran en el cine un medio para contar realidades complejas y celebrar la pluralidad del país; el sector cultural de la ciudad impulsa políticas y programación que amplifican esas voces y facilitan el acceso a audiencias locales y visitantes.

Bogotá se ha consolidado como un escenario central para ese diálogo, sus salas y festivales conforman una agenda densa que incluye eventos masivos y muestras especializadas, y en octubre la ciudad recibe al Bogotá International Film Festival, una cita que reúne programación, encuentros y proyecciones. Al mismo tiempo, la ciudad mantiene otros hitos culturales como Jazz al parque y la reciente Bienal que articulan audiencias y experiencias.

Más que simples exhibiciones, estos festivales funcionan como laboratorios públicos, tejen redes entre creadores, salas y audiencias, impulsan formación y proyectos, además de facilitar la circulación internacional de las obras. Al conectar la creatividad con instrumentos de apoyo, los eventos cinematográficos de Bogotá no sólo preservan memorias, sino que también impulsan trayectorias, activan mercados locales y abren oportunidades para nuevas voces.

El cine como archivo de la memoria colectiva

El cine funciona como un archivo vivo, las películas conservan imágenes, voces, costumbres y paisajes que, al proyectarse, reactivan memorias individuales y colectivas que permiten nuevas lecturas del pasado. Esa cualidad se sostiene gracias a instituciones que preservan, restauran y ponen en circulación ese patrimonio audiovisual.

La Cinemateca Distrital de Bogotá no solo exhibe títulos, sino que ofrece recursos de consulta, como su Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BECMA) que facilita el acceso público a documentos, fotografías y programas históricos. Por su parte, la estrategia Señal Memoria de RTVC conserva y difunde el archivo sonoro y televisivo del país, con cientos de miles de registros que enriquecen la memoria audiovisual colectiva.

Además del trabajo institucional y los festivales, existen iniciativas locales y redes de exhibición que llevan el cine a barrios y territorios rurales mediante cinematecas móviles, bibliotecas que programan ciclos y talleres de formación para jóvenes realizadores. Estas prácticas descentralizan el acceso, recuperan y difunden materiales familiares y comunitarios, y promueven la coproducción de relatos que resignifican el pasado desde la experiencia cotidiana.

Al articular portadores de memoria, mediadores culturales y nuevos públicos, se fortalece la capacidad del cine para ser puente intergeneracional y herramienta de cohesión social. Al mismo tiempo, los festivales y muestras funcionan como plataformas de transmisión cultural, eventos como SmartFilms democratizan la producción y circulación de narrativas cotidianas; y el Festival de Cine Verde de Barichara (FESTIVER) pone en diálogo cine y territorio, resaltando relatos sobre entorno y comunidades que alimentan la memoria ambiental y social del país.

En conjunto, estas instituciones y festivales convierten la proyección en un acto de memoria colectiva, investigación y formación cívica, garantizando que las imágenes sigan siendo herramientas para entender, cuestionar y transmitir la historia compartida.

BIFF 2025: plataforma y detonante creativo

El BIFF 2025 fue un festival internacional de cine realizado en Bogotá, que se celebró del 9 al 15 de octubre, y se distinguió por su programación plural y cuidadosamente programada. A lo largo de la semana se presentaron estrenos internacionales aclamados, retrospectivas que recorrieron trayectorias cinematográficas relevantes y secciones temáticas que permitieron leer el presente desde múltiples miradas estéticas y geográficas; junto a las proyecciones hubo actividades paralelas pensadas tanto para el público general como para realizadores y gestores.

Las funciones se realizaron en salas tradicionales y en espacios alternativos de la ciudad, abriendo rutas que fueron desde auditorios universitarios hasta escenarios al aire libre y propuestas de exhibición experimental. El festival también impulsó la interconexión con otras industrias creativas y promovió espacios de formación y redes de contactos entre la misma industria que buscan traducir la creatividad en oportunidades profesionales y de circulación internacional.

En suma, el BIFF 2025 no sólo ofreció una muestra de cine diversa, sino que operó como nodo del ecosistema creativo bogotano, al articular redes entre realizadores, instituciones, salas y plataformas turísticas que amplifican la circulación de obras y potencian la proyección internacional de los proyectos locales. Su efecto fue palpable en la vitalidad del tejido cultural, avivó el debate crítico, motivó nuevas alianzas artísticas y estimuló el interés de audiencias diversas.

Inauguración BIFF 2025: Voces que marcaron la agenda

En la inauguración del BIFF, las intervenciones institucionales marcaron el tono del evento y evidenciaron la articulación entre cultura, desarrollo económico y competitividad. Juan Carlos González, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, abrió la jornada con una intervención centrada en el fortalecimiento empresarial del sector creativo, resaltando proyectos en marcha y líneas de apoyo para la innovación y la internacionalización. Le siguió María del Pilar López, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, quien destacó el impacto de la cultura en la economía local y subrayó la importancia de continuar promoviendo la creatividad como motor de reactivación y orgullo ciudadano.

Posteriormente intervino Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, quien presentó la visión del Distrito sobre la articulación entre políticas públicas, formación de talento y sostenibilidad de las industrias culturales. Su intervención reafirmó el compromiso institucional con el fortalecimiento del ecosistema creativo y con la creación de incentivos que permitan que la cultura sea también un espacio de empleo y emprendimiento. Finalmente, Andrés Bayona, director del Bogotá International Film Festival, cerró la apertura resaltando la dimensión curatorial y formativa del festival, así como su papel como plataforma de exhibición, encuentro y proyección internacional para nuevas generaciones de realizadores.

En conjunto, las cuatro intervenciones delinearon una agenda compartida entre lo público y lo privado para impulsar la industria audiovisual y creativa de la ciudad. La inauguración del BIFF no fue sólo un acto protocolario, sino una muestra del trabajo conjunto que busca convertir la creatividad en desarrollo sostenible, fortalecer alianzas y consolidar a Bogotá como un epicentro de producción, talento y circulación cultural en América Latina.

El Bogotá International Film Festival 2025 consolidó a Bogotá como un epicentro cultural donde cine, políticas públicas y sector privado se encontraron para activar redes, proyectos y oportunidades de circulación internacional. El festival combinó una programación variada con espacios de formación y encuentro que impulsaron la profesionalización de cadenas creativas y la visibilidad de nuevas voces. Las intervenciones institucionales y las iniciativas presentadas subrayaron la voluntad de traducir la creatividad en desarrollo económico, formación de talento y rutas de internacionalización.

Este artículo forma parte de un proyecto transmedia que incluye un episodio de un programa radial y un video para Confidencial Noticias realizado en alianza con Concéntrika Medios; pueden encontrar más información en la página de Confidencial Noticias o en la web de Concéntrika Medios. En conjunto, el festival reforzó la idea del cine como archivo vivo y motor social, no sólo mostró películas, sino que dejó una agenda concreta para fortalecer el ecosistema audiovisual y consolidar el orgullo.

