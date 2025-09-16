Con un despliegue de cultura, música y orgullo patrio, la Alcaldía Mayor de Cartagena presentó oficialmente en Bogotá la agenda de las Fiestas de Independencia 2025, que se celebrarán del 13 al 17 de noviembre bajo el lema “La Fiesta que nos une”. El evento, realizado ante un nutrido auditorio y conducido por los reconocidos presentadores Jessica de la Peña y Carlos Calero, marcó el inicio de la promoción nacional de una de las celebraciones más emblemáticas del país.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró la delegación oficial acompañado de la gestora social Liliana Majana, la directora del IPCC Lucy Espinosa Díaz, la gerente de Fiestas Alejandra Espinosa, la presidente ejecutiva de Corpoturismo Liliana Rodríguez, y la Reina de Independencia 2024-2025, Ximena Tatiana Silva Padilla. Durante su intervención, el mandatario destacó que se esperan más de 100 mil visitantes y un impacto económico superior a los 15 millones de dólares, en beneficio directo de los cartageneros a través del turismo, el comercio, la hotelería y la generación de empleo.

La programación artística de este año promete ser una de las más ambiciosas de la historia, con presentaciones de artistas internacionales como Marc Anthony, Maluma, Carlos Vives, Eddy Herrera, Sergio Vargas, y exponentes nacionales como Mr. Black, Rafa Pérez, Elder Dayán y Lil Silvio & El Vega. Además, se fortalecerá la participación de talentos locales a través de la Escuela Festiva, una iniciativa del IPCC que busca profesionalizar a los actores culturales de la ciudad y proyectarlos a nivel nacional e internacional.

La presidente de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, informó que las reservas de vuelos hacia Cartagena ya superan en un 20% las del mismo periodo en 2024, con un flujo importante de turistas provenientes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Se proyecta además que más de 16 mil pasajeros se movilicen desde el Muelle La Bodeguita en actividades recreativas, destacando el Desfile Náutico como uno de los principales atractivos de la agenda festiva.

El evento de lanzamiento culminó con una puesta en escena cargada de historia, música y tradición, en la que se exaltó el legado de libertad del 11 de noviembre de 1811. Grupos como Ekobios y Los Cumbiamberos, junto a artistas como los hermanos Criss y Ronny y Rafa Pérez, ofrecieron una muestra del sabor cartagenero que se vivirá en noviembre. Así, Cartagena reafirma su posición como un destino cultural y turístico de primer nivel, listo para recibir al país entero en una fiesta que celebra la identidad, la resistencia y la alegría del pueblo heroico.