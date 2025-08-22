Ya se puede ver exclusivamente en Disney+ VELOCIDAD SALVAJE, un nuevo thriller irreverente y cargado de adrenalina que narra la historia de Edie (Samara Weaving) alias Eenie Meanie, una exconductora de fugas, reconocida en los círculos criminales de la Costa Este de Estados Unidos por su feroz habilidad al volante y su absoluta valentía. Quince años después de haber dejado atrás su ingrato pasado, Edie pasa sus días trabajando y estudiando en un pueblo obrero de Ohio, hasta que su anterior empleador, Nico (Andy García), le ofrece la oportunidad de salvarle la vida a su para nada fiable exnovio, John (Karl Glusman). Arrastrada de nuevo al peligroso mundo del que ha intentado escapar con tanta desesperación, deberá robar un premio en efectivo de 3 millones de dólares de un torneo de póker en un casino local.

Estos son cinco datos curiosos sobre la producción y el rodaje de VELOCIDAD SALVAJE.

La mente creativa detrás de VELOCIDAD SALVAJE es Shawn Simmons, guionista y director del film. Oriundo de un pueblo obrero a las afueras de Boston, Simmons dice que la nueva película es la cristalización de todo el cine de la década de 1970 con el que se crió. Por un lado, durante su infancia miraba películas de acción y thrillers de venganza junto a su padre. Por el otro, consumía los dramas que prefería su madre. «Busco el equilibrio perfecto entre esos tonos, combinando la angustia y el romance de las películas que amaba mi madre con la emoción de las películas que mi padre me mostraba de niño”, relata el realizador.

2. Para dar vida al film, Simmons unió fuerzas con una talentosa dupla del cine del momento: la de los productores Rhett Reese y Paul Wernick. Entre otros créditos, el dúo es reconocido por haber escrito las tres películas de la franquicia DEADPOOL y ambos films de la saga ZOMBIELAND. Reese y Wernick ya habían colaborado con Simmons como productores en la serie de culto de 2019 Wayne, creada por el realizador.

3. La idea central de VELOCIDAD SALVAJE surgió cuando Simmons escuchó una anécdota que llamó su atención. Relata el realizador: «Escuché una historia sobre unos chicos que llevaban a sus padres en coche porque eran alcohólicos, y recuerdo haber pensado: qué trágico origen para una joven que se convierte en conductora de fuga”.

4. En la historia, Edie fue criada en un barrio peligroso por una madre con problemas de adicción y un padre estafador, y enviada a varios hogares de acogida donde sufrió abusos. Aguerrida, astuta y estratégica, desarrolló desde muy joven una férrea determinación que le impide a su pasado arremeter contra ella.

VELOCIDAD SALVAJE fue filmada principalmente en localidades del estado de Ohio, incluyendo Sandusky, Euclid y las ciudades de Cleveland y Toledo, donde los lugareños recibieron al equipo de rodaje con los brazos abiertos. En el film, quienes conozcan Cleveland descubrirán locaciones emblemáticas de la ciudad como Ohio City Brew Stop, Dunlap’s Corner Bar, Superior Restaurant, Marsha’s Soul Food Café y el Tri-C Metro Campus.

5. Los fans de los autos disfrutarán especialmente del film, ya que a lo largo de la historia se puede apreciar una amplia gama de modelos retro. ¿Algunos de ellos? Un Buick Skylark de 1971 (el auto que Edie maneja cuando es niña); un Plymouth ‘Cuda de 1973; un Buick Grand National de 1985; un Dodge Charger 2023 (el premio del torneo de póquer con $3 millones en su maletero); un Lincoln Continental de 1969; y un Camaro de 1968, conducido por papá Meaney (Steve Zahn).

