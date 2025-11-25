Ir al contenido principal

A medida que se acercan las celebraciones, muchos hombres buscan alternativas para disfrutar sin que su desempeño sexual se vea afectado. Por eso, el Dr. Francisco Barreto, sexólogo de Boston Medical, presenta tres cócteles pensados para disfrutarse con moderación y cuidar la salud sexual masculina. Se trata de un adelanto de la Guía Masculina 2026, que el grupo especializado en salud sexual masculina lanzará en diciembre.

Para quienes quieren celebrar estas fechas sin excesos —y sin sacrificar el sabor— el Dr. Barreto sugiere dos mocktails y una opción con alcohol baja en azúcar, pensados para disfrutar con conciencia, mientras cuidan el desempeño sexual. Estas recetas son prácticas y por sus ingredientes brindan beneficios a la salud sexual como reducir el daño oxidativo y mejorar el flujo sanguíneo.

  1. Mocktail “Granada intensa”

Ingredientes:
½ taza de jugo de granada natural
½ taza de agua con gas
Rodaja de lima o limón
Hielo al gusto

Preparación:
Mezcla el jugo de granada y el agua con gas en una copa con hielo.
Decora con una rodaja de lima o limón.

Beneficios: La granada tiene un alto contenido de antioxidantes que benefician la salud sexual al reducir el daño oxidativo y mejorar el flujo sanguíneo.

  1. Mocktail “Placer espumoso”

Ingredientes:
½ taza de puré de fresas
½ taza de agua con gas
Hojas de menta fresca
Hielo al gusto

Preparación:
Coloca el puré en una copa, añade el agua con gas y mezcla suavemente.
Decora con hojas de menta e incorpora el hielo.

Beneficios: Las fresas son ricas en antioxidantes que mejoran la circulación, un factor esencial para lograr y mantener una buena función eréctil.

  1. Coctel “Margarita sexy” (opción con alcohol, pero baja en azúcar)

Ingredientes:
40 ml de tequila
25 ml de jugo de limón fresco
25 ml de agua
Hielo al gusto

Preparación:
En un shaker o vaso mezclador, combina todos los ingredientes con hielo.
Agita o mezcla y sirve en una copa escarchada con sal, si lo deseas.

Advertencia: El consumo excesivo de alcohol puede alterar el efecto de tus medicamentos y afectar tu desempeño sexual. Si estás bajo tratamiento, consulta a tu médico.

