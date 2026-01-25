HBO Max presenta el tráiler oficial de la temporada final de Como Agua Para Chocolate, serie original HBO producida por Ventanarosa Productions, bajo la producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault, que marca el cierre de una historia de amor icónica, con una carga emocional más profunda y una narrativa que entrelaza pasión, la magia de la cocina y realismo mágico.

Tras el éxito internacional de su primera temporada, que se posicionó entre los contenidos más vistos en la plataforma a nivel global, Como Agua Para Chocolate vuelve con una nueva entrega que profundiza en los dilemas del amor prohibido, las heridas del pasado y la búsqueda del deseo y la libertad. El tráiler ofrece un primer vistazo a una temporada marcada por decisiones difíciles, pasiones que resurgen y destinos puestos a prueba,

acompañado musicalmente por el emblemático “Cucurrucucú Paloma”, en la voz de Gaby Moreno, talento latinoamericano que forma parte del soundtrack de la serie.

La historia retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada. Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales.

En un México atravesado por los cambios y tensiones de su tiempo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites y tomar decisiones que marcarán su destino.

A través de los platillos de Tita, el realismo mágico se manifiesta como una fuerza íntima y poderosa que conecta las emociones más profundas con lo extraordinario. En esta temporada, el fuego se suma como un nuevo símbolo narrativo, intensificando el drama y el pulso emocional de la historia.

El elenco está encabezado por Irene Azuela (Mamá Elena), Azul Guaita (Tita de la Garza), Ana Valeria Becerril (Rosaura de la Garza), Andrea Chaparro (Gertrudis de la Garza), Andrés Baida (Pedro Múzquiz), Francisco Angelini (Dr. Brown), Ángeles Cruz (Nacha), Mauricio García Lozano (Don Pedro Múzquiz), Ari Brickman (Felipe Múzquiz) y Louis David Horné (Juan Alejandrez), quienes dan vida a una historia coral marcada por la intensidad emocional y la complejidad de sus vínculos.

Como Agua Para Chocolate es una serie Original de HBO producida por Warner Bros. Discovery, Ventanarosa Productions y Banijay Americas’ Endemol Shine North America, así como Endemol Shine Boomdog, en estrecha colaboración con el equipo de Warner Bros. Discovery conformado por Mariano Cesar, Vanessa Miranda y Anouk Aarón. Entre los productores ejecutivos se encuentran Salma Hayek Pinault, José Tamez, Siobhan Flynn, Sharon Levy, Lisa Fahrenholt, Flavio Morales, Alejandro Rincón, Clara Machado y el showrunner Jerry Rodríguez. La serie está dirigida por Julián de Tavira y cuenta con Silvia Ortega Vettoretti como escritora principal, junto a los guionistas Cynthia Fernández Trejo, Jerry Rodríguez y María Jaén.

La primera temporada de Como Agua Para Chocolate ya se encuentra disponible en HBO Max, mientras que la temporada final estrenará a partir del 15 de febrero, con el estreno de un nuevo episodio cada semana.

