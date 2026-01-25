Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

HBO Max presenta el tráiler oficial de la temporada final de Como Agua Para Chocolate, serie original HBO producida por Ventanarosa Productions, bajo la producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault, que marca el cierre de una historia de amor icónica, con una carga emocional más profunda y una narrativa que entrelaza pasión, la magia de la cocina y realismo mágico.

Tras el éxito internacional de su primera temporada, que se posicionó entre los contenidos más vistos en la plataforma a nivel global, Como Agua Para Chocolate vuelve con una nueva entrega que profundiza en los dilemas del amor prohibido, las heridas del pasado y la búsqueda del deseo y la libertad. El tráiler ofrece un primer vistazo a una temporada marcada por decisiones difíciles, pasiones que resurgen y destinos puestos a prueba,
acompañado musicalmente por el emblemático “Cucurrucucú Paloma”, en la voz de Gaby Moreno, talento latinoamericano que forma parte del soundtrack de la serie.

La historia retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada. Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales.

En un México atravesado por los cambios y tensiones de su tiempo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites y tomar decisiones que marcarán su destino.

A través de los platillos de Tita, el realismo mágico se manifiesta como una fuerza íntima y poderosa que conecta las emociones más profundas con lo extraordinario. En esta temporada, el fuego se suma como un nuevo símbolo narrativo, intensificando el drama y el pulso emocional de la historia.

El elenco está encabezado por Irene Azuela (Mamá Elena), Azul Guaita (Tita de la Garza), Ana Valeria Becerril (Rosaura de la Garza), Andrea Chaparro (Gertrudis de la Garza), Andrés Baida (Pedro Múzquiz), Francisco Angelini (Dr. Brown), Ángeles Cruz (Nacha), Mauricio García Lozano (Don Pedro Múzquiz), Ari Brickman (Felipe Múzquiz) y Louis David Horné (Juan Alejandrez), quienes dan vida a una historia coral marcada por la intensidad emocional y la complejidad de sus vínculos.

Como Agua Para Chocolate es una serie Original de HBO producida por Warner Bros. Discovery, Ventanarosa Productions y Banijay Americas’ Endemol Shine North America, así como Endemol Shine Boomdog, en estrecha colaboración con el equipo de Warner Bros. Discovery conformado por Mariano Cesar, Vanessa Miranda y Anouk Aarón. Entre los productores ejecutivos se encuentran Salma Hayek Pinault, José Tamez, Siobhan Flynn, Sharon Levy, Lisa Fahrenholt, Flavio Morales, Alejandro Rincón, Clara Machado y el showrunner Jerry Rodríguez. La serie está dirigida por Julián de Tavira y cuenta con Silvia Ortega Vettoretti como escritora principal, junto a los guionistas Cynthia Fernández Trejo, Jerry Rodríguez y María Jaén.

La primera temporada de Como Agua Para Chocolate ya se encuentra disponible en HBO Max, mientras que la temporada final estrenará a partir del 15 de febrero, con el estreno de un nuevo episodio cada semana.

Nota recomendada: La noche de placeres que dio Bad Bunny a Medellín

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Siga leyendo

Uribismo aclama a Paloma Valencia como su candidata

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Paloma Valencia fue proclamada por el Centro Democrático como su candidata presidencial durante la Convención Nacional del partido. En el evento intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó los logros de la candidata y pidió a…
Siga leyendo

Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación. «Hoy me dirijo a ustedes para…
Siga leyendo

¿Hay nerviosismo en la campaña de Iván Cepeda?

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio. Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la…
Siga leyendo