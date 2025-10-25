Ir al contenido principal

La fiesta de Halloween es una fecha perfecta para celebrar con creatividad y buen humor. Cada vez son más los niños que piden dulces casa por casa con sus mejores disfraces y por eso, los edificios y conjuntos se preparan para vivir esta celebración de forma ordenada y respetuosa.

En este sentido, para algunos residentes pueden surgir dudas sobre el uso de espacios comunes para la celebración, si los niños podrán usar los ascensores, subir y bajar pisos y así pedir dulces, y si habrá reglas propias para seguir durante ese día, entre otras. 

Por esto ComunidadFeliz, software para la administración de edificios y conjuntos, entrega una serie de recomendaciones para que esta fiesta se desarrolle sin conflictos entre vecinos.

Amable Rivas, gerente general de ComunidadFeliz en Colombia explica que: «Es fundamental que cada conjunto se organice para evitar incomodidades entre vecinos que no celebran Halloween. Celebrar en edificios y condominios tiene ventajas: un entorno seguro y controlado para los niños, permitiendo a los padres supervisar de cerca; y la oportunidad de fortalecer la convivencia y la amistad entre vecinos. Pero también presenta desafíos: espacio limitado y menor privacidad para quienes no desean participar, además de la necesidad de coordinación y colaboración entre residentes, lo que en ocasiones puede generar conflictos. Por ello, la planificación y la comunicación clara son clave para equilibrar la seguridad, la diversión y el respeto a las preferencias de todos.»

Los consejos 

  • Hacer envíos masivos de correo o votaciones, por ejemplo, con la herramienta con la que cuenta ComunidadFeliz, para así informar y conocer la opinión de los residentes antes de planificar eventos y definir reglas.
  • El tráfico de ascensores y/o escaleras será mayor durante la actividad, por lo que idealmente no se deben agendar jornadas de mantenimiento ese día.
  • Debido a esto, se pueden organizar bloques de horario por piso o cantidad de personas, para evitar aglomeraciones en los ascensores y espacios comunes.
  • Si el edificio tiene torres y ambas se van a intercambiar, es importante asignar por lo menos a una persona que supervise por torre que se respeten los lineamientos.
  • Que los residentes que deseen participar en la entrega de dulces, decoren su puerta o señalicen de alguna manera, para separar a quienes están disponibles y quienes no.
  • Planificar protocolos de acción y respuesta ante irregularidades durante la celebración, en caso de que algún vecino que no haga parte de la celebración presente molestias con la actividad.
  • Hacer encuestas masivas o enviar notificaciones a los celulares de los residentes es útil para dar a conocer los lineamientos de desarrollo de la celebración. 

La seguridad también es un tema fundamental durante Halloween por el que los conjuntos deben velar, por lo que es importante socializar las medidas que se tomarán en los diferentes canales de comunicación que tenga la propiedad como, por ejemplo, no abrir a desconocidos, reportar cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad, que los niños estén acompañados de un adulto e informar al vigilante de forma anticipada sobre visitas o actividades propias que quiera realizar algún residente para celebrar esta festividad”, puntualiza el experto.

