Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Comenzar un nuevo año es también abrir el corazón a los pequeños detalles, esos que llenan los días de belleza, calma y significado. Bajo este espíritu, Vajillas Corona presenta Transforma Tu Mesa, una invitación a vivir la mesa desde la emoción y a convertir cada encuentro en una expresión de amor y cercanía.

La mesa deja de ser solo un espacio funcional para convertirse en un escenario de conexión. Con piezas cuidadosamente diseñadas, las vajillas de Transforma Tu Mesa celebran la armonía, la sutileza y la calidez que transforman lo cotidiano en algo especial. Cada plato, bowl y taza refleja el cuidado por los detalles y la intención de crear momentos memorables junto a quienes más queremos.

“Hoy la mesa es un lenguaje emocional. A través del diseño, los colores y las formas, las vajillas nos permiten expresar cariño, crear atmósferas y hacer que cada encuentro tenga un significado especial”, afirma Mariana Ossa, jefe de la línea Hogar de Vajillas Corona. “Con estas colecciones buscamos que las personas encuentren piezas que conecten con sus emociones y las acompañen en momentos que celebran el amor y la amistad”.

Dentro de esta propuesta se destacan dos colecciones que interpretan el romance desde miradas complementarias:

Vajilla Eleanor propone un estilo delicado y elegante, ideal para mesas que buscan transmitir sofisticación y sensibilidad. Sus detalles evocan cuidado y armonía, convirtiendo cada comida en una experiencia íntima y especial.

Vajilla Harmony, por su parte, se inspira en la simplicidad y el equilibrio. Con un diseño atemporal y sereno, es perfecta para quienes disfrutan compartir desde la calma, resaltando la belleza de lo esencial y la conexión genuina alrededor de la mesa.

Porque en cada encuentro hay un gesto de amor y en cada mesa un reflejo de lo que somos, Vajillas Corona reafirma su compromiso de acompañar a los hogares colombianos con piezas que no solo se usan, sino que se sienten. Así, cada comida se convierte en una oportunidad para celebrar, conectar y transformar la mesa en un espacio de amor y amistad.

Nota recomendada: Consejos para bajar de peso acudiendo al ejercicio físico en un gimnasio

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Caso Iván Cepeda queda en manos de conjueces

| Confidencial Noticias | , ,
La discusión en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sobre la participación del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo, no obtuvo humo blanco, quedando la decisión final en…
Siga leyendo

Los pronósticos en el CNE para Iván Cepeda no le son favorables

| Confidencial Noticias | , ,
La ponencia que discuten los magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicada por Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, favorece la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, aun así…
Siga leyendo

Invitan a Luis Gilberto Murillo a la consulta del Frente por la Vida

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, extendió invitación al excanciller y exministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.  “Voces independientes, verdes y…
Siga leyendo

¿Roscograma familiar en la Presidencia de la República?

| Confidencial Noticias | ,
Un informe periodístico revelado en los últimos por Cablenoticias, dio cuenta de un posible roscograma en la Presidencia de la República. De acuerdo con la investigación periodística, el hijo del nuevo ministro de la Igualdad, y lider indígena, Alfredo…
Siga leyendo

Clara López inscribió su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a…
Siga leyendo