Comenzar un nuevo año es también abrir el corazón a los pequeños detalles, esos que llenan los días de belleza, calma y significado. Bajo este espíritu, Vajillas Corona presenta Transforma Tu Mesa, una invitación a vivir la mesa desde la emoción y a convertir cada encuentro en una expresión de amor y cercanía.

La mesa deja de ser solo un espacio funcional para convertirse en un escenario de conexión. Con piezas cuidadosamente diseñadas, las vajillas de Transforma Tu Mesa celebran la armonía, la sutileza y la calidez que transforman lo cotidiano en algo especial. Cada plato, bowl y taza refleja el cuidado por los detalles y la intención de crear momentos memorables junto a quienes más queremos.

“Hoy la mesa es un lenguaje emocional. A través del diseño, los colores y las formas, las vajillas nos permiten expresar cariño, crear atmósferas y hacer que cada encuentro tenga un significado especial”, afirma Mariana Ossa, jefe de la línea Hogar de Vajillas Corona. “Con estas colecciones buscamos que las personas encuentren piezas que conecten con sus emociones y las acompañen en momentos que celebran el amor y la amistad”.

Dentro de esta propuesta se destacan dos colecciones que interpretan el romance desde miradas complementarias:

Vajilla Eleanor propone un estilo delicado y elegante, ideal para mesas que buscan transmitir sofisticación y sensibilidad. Sus detalles evocan cuidado y armonía, convirtiendo cada comida en una experiencia íntima y especial.

Vajilla Harmony, por su parte, se inspira en la simplicidad y el equilibrio. Con un diseño atemporal y sereno, es perfecta para quienes disfrutan compartir desde la calma, resaltando la belleza de lo esencial y la conexión genuina alrededor de la mesa.

Porque en cada encuentro hay un gesto de amor y en cada mesa un reflejo de lo que somos, Vajillas Corona reafirma su compromiso de acompañar a los hogares colombianos con piezas que no solo se usan, sino que se sienten. Así, cada comida se convierte en una oportunidad para celebrar, conectar y transformar la mesa en un espacio de amor y amistad.

