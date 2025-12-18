Ir al contenido principal

Tras evaluar más de siete mil propuestas enviadas desde todas las regiones de Colombia, se dieron a conocer las ganadoras de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira – RTVC, un certamen que evidenció la diversidad, la vitalidad y la fuerza de la creación poética en el país.

La ceremonia de premiación se realizó en la noche del pasado lunes en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, con la participación de asistentes provenientes de distintos territorios y de múltiples generaciones. Poetas entre los 8 y los 92 años hicieron parte de esta convocatoria, lo que reafirmó el carácter incluyente y nacional del premio.El jurado estuvo conformado por Amparo Inés Osorio, narradora y ensayista; Zavier Hernández Buelvas, periodista y editor; y Federico Díaz-Granados, poeta, ensayista y divulgador cultural, quienes coincidieron en la calidad literaria y la profundidad expresiva de los textos seleccionados. Los poemas ganadores integrarán un libro antológico que recogerá lo más destacado de esta primera edición.

El primer lugar fue otorgado a Johana Marcela Rozo, de Pamplona (Norte de Santander), gestora cultural, productora y locutora con más de veinte años de trayectoria en la escritura. Rozo conoció la convocatoria a través de Radio Nacional de Colombia y dedicó su reconocimiento al taller de escritura creativa Rayuela, adscrito a Relata, la Red de Talleres de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura.

El segundo puesto fue para Isabella Pizarro, una joven poeta de 17 años oriunda de Palmira (Valle del Cauca), quien se enteró del concurso por medio de las redes sociales de RTVC. Su obra destaca por una sensibilidad que explora las heridas íntimas y la belleza que emerge de ellas, combinando imágenes de fuego y agua, silencio y palabra, para transformar lo cotidiano en experiencia poética.

El tercer lugar correspondió a Brenda Katerine Pérez, de Ipiales (Nariño), quien conoció la convocatoria a través de Señal Colombia. Es fundadora del colectivo She is Control: mujeres leyendo, una iniciativa que concibe la lectura compartida como un acto de resistencia y acompañamiento. Para ella, “la literatura no salva, pero acompaña; y a veces eso basta”.

Amparo Inés Osorio destacó que los poemas ganadores reflejan un sólido manejo del lenguaje, el uso consciente del monólogo interior y una construcción metafórica que permite acceder a profundas interioridades, elementos esenciales del hallazgo poético.

Además de las ganadoras, RTVC Sistema de Medios Públicos otorgó siete menciones de honor a Lina María Vidal, David Orlando Martínez, Carlos Alberto Martínez, Magda Lorena Escorcia, Juan Sebastián Ordoñez, María Camila López y María Fernanda Claro, en reconocimiento a la calidad y compromiso de sus propuestas.

La premiación también fue un espacio para rendir homenaje a Maruja Vieira, destacada poeta, periodista, gestora cultural y académica manizalita, cuya obra y legado han marcado profundamente la literatura colombiana. A lo largo de más de un siglo de vida, Vieira ha sido una figura clave en la reivindicación de los derechos de las mujeres y en la consolidación del movimiento literario femenino en el país.

