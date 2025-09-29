El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta en concierto al dúo de pianistas mexicanas Citlalli Guevara y Slavina Zhelezova, dos instrumentistas que han sabido llevar su oficio a distintos confines del planeta, presentan ‘Ritmos y retrospecciones’. Lejos de la solemnidad acartonada, su propuesta para dos pianos parece una geografía sonora que va desde la elegancia pulcra de Francis Poulenc y la profunda melancolía de Franz Schubert, hasta la sincopada energía de las tradiciones americanas de Libby Larsen y Florence Price.

Guevara y Zhelezova se aventuran en el repertorio de compositores poco transitados, como la inclusión de ‘Mr. MacArthur’ del colombiano Antonio Correa; el minimalismo de Philip Glass, junto a la descomposición wagneriana de Maurice Ravel en ‘La valse’, que construyen una narrativa donde cada pieza es un capítulo de una misma historia: la reinvención constante de la música.

Este es un encuentro que tendrá lugar el 1 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el que cada tecla pulsada parece contar una anécdota, un relato que el oyente debe completar con su propia percepción, e invita a pensar al piano no solo como un instrumento, sino como un catalizador de historias.

Nota recomendada: Ana Cristina Botero y Raquel Sofía Amaya, con Las ochenteras describen la vida en los 80