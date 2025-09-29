Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta en concierto al dúo de pianistas mexicanas Citlalli Guevara y Slavina Zhelezova, dos instrumentistas que han sabido llevar su oficio a distintos confines del planeta, presentan ‘Ritmos y retrospecciones’. Lejos de la solemnidad acartonada, su propuesta para dos pianos parece una geografía sonora que va desde la elegancia pulcra de Francis Poulenc y la profunda melancolía de Franz Schubert, hasta la sincopada energía de las tradiciones americanas de Libby Larsen y Florence Price.

Guevara y Zhelezova se aventuran en el repertorio de compositores poco transitados, como la inclusión de ‘Mr. MacArthur’ del colombiano Antonio Correa; el minimalismo de Philip Glass, junto a la descomposición wagneriana de Maurice Ravel en ‘La valse’, que construyen una narrativa donde cada pieza es un capítulo de una misma historia: la reinvención constante de la música.

Este es un encuentro que tendrá lugar el 1 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el que cada tecla pulsada parece contar una anécdota, un relato que el oyente debe completar con su propia percepción, e invita a pensar al piano no solo como un instrumento, sino como un catalizador de historias.

Nota recomendada: Ana Cristina Botero y Raquel Sofía Amaya, con Las ochenteras describen la vida en los 80

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Armando Benedetti invita a todos los ministros a renunciar a la visa de Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer…
Siga leyendo

¿Es posible reubicar la sede de Naciones Unidas como propone el Gobierno Petro?

| Europa Press | ,
El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de…
Siga leyendo

Antonio Correa pide no destruir la maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal

| Confidencial Noticias | , ,
El senador Antonio Correa dio a conocer su desacuerdo con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública en la lucha contra la extracción minera que no cumple con las condiciones adecuadas y que destruye el medio ambiente. El…
Siga leyendo

Donald Trump retira la visa a Gustavo Petro y Petro responde: «no me importa»

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este sábado la retirada del visado diplomático por parte de la Administración estadounidense porque «rompe todas las normas de inmunidad» en las que se basa la ONU. «Lo que hace el gobierno de EEUU…
Siga leyendo

Ejército rescata a dos menores de edad reclutados por el ELN

| Confidencial Noticias | ,
En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado…
Siga leyendo