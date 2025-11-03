La reciente entrega de los Premios Macondo celebrada en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín al trabajo de Patricia Castañeda como la más galardonada con 9 premios.

La edición número XIII de los Premios Macondo, es un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine al cine nacional, destacando sus logros artísticos, técnicos y narrativo.

La película Estimados Señores, producida por Ágora Films y dirigida por Patricia Castañeda, hizo historia en los Premios Macondo 2025, al convertirse en la película más premiada de la noche y reafirmar el liderazgo de la productora en la industria cinematográfica nacional.

“Que el cine colombiano no deje de crecer, soñar y romper fronteras”, expresó Álvaro Gutiérrez, CEO de Ágora Films, tras recibir el galardón a Mejor Largometraje de Ficción, destacando el talento y compromiso del equipo que hizo posible este logro.

Este nuevo reconocimiento se suma al recorrido internacional de Estimados Señores, que ya ha sido destacada en festivales como el New York Latino Film Festival, el Chicago Latino Film Festival, el Seattle Film Festival y el Power International Film Festival de África, entre otros, consolidando su proyección global.

Estos son los ganadores por categoría:

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

Estimados señores – El Circo Film, Ágora Films

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

La salsa vive – 64A Films, Cinematic

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

Aún estoy aquí (Ainda estou aquí) – Brasil

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Tapir memories – Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Un día de mayo – Rara Cine

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Pirsas – Jaime E. Manrique / Angélica María Torres

MEJOR DIRECCIÓN

Patricia Castañeda – Estimados señores

MEJOR GUION

Natalia Santa – MaltaPatricia Castañeda – Estimados señores

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Manolo Cruz – La ciénaga entre el mar y la tierra

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández – La ciénaga entre el mar y la tierra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo – Malta

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño – Estimados señores

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sergio Garcia Moreno – Estimados señores

MEJOR SONIDO(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo – La salsa vive

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García – El Pantera

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Maria Linares – MatrioshkaFelipe Tellez – Estimados señores

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Carmen Latorre – Estimados señores

MEJOR MAQUILLAJE

Yenny Zuluaga – Estimados señores

MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – Estimados señores

MEJORES VFX

Roberto Montoya – La niña y el cazador

MEJOR MONTAJE

Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes – La salsa vive

PREMIO MACONDO DE HONOR

Gloria Triana – Directora y guionista

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE

Rito Alberto Torres – Gestor cultural

PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO

Uno, entre el oro y la muerte – Clover Studios

PREMIO MACONDO SOSTENIBLE

Uno, entre el oro y la muerte – Clover Studios