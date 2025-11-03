Confidencial Noticias
La reciente entrega de los Premios Macondo celebrada en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín al trabajo de Patricia Castañeda como la más galardonada con 9 premios.
La edición número XIII de los Premios Macondo, es un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine al cine nacional, destacando sus logros artísticos, técnicos y narrativo.
La película Estimados Señores, producida por Ágora Films y dirigida por Patricia Castañeda, hizo historia en los Premios Macondo 2025, al convertirse en la película más premiada de la noche y reafirmar el liderazgo de la productora en la industria cinematográfica nacional.
“Que el cine colombiano no deje de crecer, soñar y romper fronteras”, expresó Álvaro Gutiérrez, CEO de Ágora Films, tras recibir el galardón a Mejor Largometraje de Ficción, destacando el talento y compromiso del equipo que hizo posible este logro.
Este nuevo reconocimiento se suma al recorrido internacional de Estimados Señores, que ya ha sido destacada en festivales como el New York Latino Film Festival, el Chicago Latino Film Festival, el Seattle Film Festival y el Power International Film Festival de África, entre otros, consolidando su proyección global.
Estos son los ganadores por categoría:
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
Estimados señores – El Circo Film, Ágora Films
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
La salsa vive – 64A Films, Cinematic
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
Aún estoy aquí (Ainda estou aquí) – Brasil
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Tapir memories – Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Un día de mayo – Rara Cine
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Pirsas – Jaime E. Manrique / Angélica María Torres
MEJOR DIRECCIÓN
Patricia Castañeda – Estimados señores
MEJOR GUION
Natalia Santa – MaltaPatricia Castañeda – Estimados señores
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Manolo Cruz – La ciénaga entre el mar y la tierra
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Vicky Hernández – La ciénaga entre el mar y la tierra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Emmanuel Restrepo – Malta
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Paula Castaño – Estimados señores
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Sergio Garcia Moreno – Estimados señores
MEJOR SONIDO(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo – La salsa vive
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Gustavo García – El Pantera
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Maria Linares – MatrioshkaFelipe Tellez – Estimados señores
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Carmen Latorre – Estimados señores
MEJOR MAQUILLAJE
Yenny Zuluaga – Estimados señores
MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – Estimados señores
MEJORES VFX
Roberto Montoya – La niña y el cazador
MEJOR MONTAJE
Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes – La salsa vive
PREMIO MACONDO DE HONOR
Gloria Triana – Directora y guionista
PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE
Rito Alberto Torres – Gestor cultural
PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO
Uno, entre el oro y la muerte – Clover Studios
PREMIO MACONDO SOSTENIBLE
Uno, entre el oro y la muerte – Clover Studios