La gala de los premios Abel Antonio Villa fue el escenario donde se entregaron las estatuillas que representan los mejor un evento que celebra la excelencia y el talento en la música vallenata.

Durante su discurso de apertura, la maestra Aída Luz Villa, hija del legendario juglar Abel Antonio Villa, hizo un emotivo llamado a las nuevas generaciones para que no permitan que el folclor vallenato desaparezca. Aída Luz destacó el incansable esfuerzo de su padre por llevar este género musical a trascender fronteras.

La ceremonia también rindió homenaje a grandes figuras del género. El maestro Silvio Brito fue reconocido con el Premio A Toda Una Vida por su extensa obra artística. Por su parte, el cantautor y acordeonero Dagoberto Negrillo Osorio recibió el premio por su Trayectoria Musical y fue ungido por primera vez como el primer juglar del vallenato cristiano.
A continuación, la lista completa de los ganadores de los Premios Abel Antonio Villa 2025:

  • Mejor Acordeonero del Año (4 a 12 años): Nicolás Plaza Hernández
  • Mejor Acordeonero Adolescente del Año (13 a 17 años): Yoni Alejandro Rojas
  • Acordeonero del Año: Isabel Sofía Picón Mora
  • Álbum Vallenato del Año: Álvaro Meza
  • Mejor Puya Vallenata: Yessica Lorena Zúñiga Tinjacá
  • Canción Inédita del Año: Ramón Orfidio Rozo Africano (Moncho Rozo)
  • Canción Vallenata del Año: Gustavo Pacheco Castro
  • Mejor Cumbia del Año: Martín Alonso Osorio Caraballo
  • Prensa Escrita: Periódico El Heraldo de Barranquilla
  • Mejor Programa Vallenato de Radio: La Vallenata
  • Compositor del Año: Jorge Iván Calderón
  • Mejor Productor Vallenato: Jorge Valbuena
  • Mejor Intérprete Vallenato: Beto Pastrana
  • Mejor Programa de Televisión Vallenato: Órbita Cristiana
  • Mejor Periodista: Alberto Ortiz
  • Mejor Video Musical Vallenato: Lucero Ortiz.

En la gala la dinastía Villa, integrada por los juglares, Salo, Julio, Alfonso, la Cantora de Dios Aida Luz Villa, grandes representantes de su padre el maestro Abel Antonio Villa, interpretaron canciones como, Adelaida, Ausencia sentimental, El Llamado entre otras.

