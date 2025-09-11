Llega a Colombia por primera vez, la historia de La Peor Cantante del Siglo, protagonizada por Sandra Serrato, y versionada para teatro por Wilson León García.

Florence Foster Jenkins, soprano de la alta sociedad, valiente, absolutamente convencida de su arte y con una fe inquebrantable en sus sueños, aun cuando su talento fuera excepcionalmente mínimo, protagoniza esta hilarante historia que ocurre en los años 40 en la ciudad de Nueva York.

Una pieza teatral, cargada de comedia, música en vivo y el talento de un gran elenco que estará en temporada a partir del próximo jueves 11 de septiembre en el Teatro Casa E Borrero, Sala Arlequín.

Obstinada, excéntrica, con una personalidad arrolladora y un increíble talento para hacer realidad sus sueños, Florence Jenkins protagoniza el segundo gran montaje del año para T de Teatro, “La Peor Cantante del Siglo”, la hilarante historia de una encantadora mujer de la alta sociedad neoyorkina de los 40’s, quién se creía gran soprano de coloratura, cuando en realidad era incapaz de cantar dos notas seguidas afinadas. Aun así, sus recitales anuales en el Ritz-Carlton la llevaron a una fama insólita, hasta el punto de abarrotar el Carnegie Hall. Su público, cada vez más numeroso, llenaba la sala y se metía pañuelos en la boca para contener la risa, lo que la señora Jenkins interpretaba felizmente como vítores a su talento.

“La Peor Cantante del Siglo”, es una historia de amor, entrega, persistencia, confianza y desafío, en tono de comedia que nos invita a perderle el miedo al ridículo, recordándonos que cualquiera puede atreverse a todo para ver sus sueños realizados sin importar cuántos obstáculos tuviéramos que sobrepasar o, como en el caso de la señora Jenkins, si las ocurrencias más disparatadas, en su infinito amor al arte y la música, fueran tomadas por broma o ridiculeces por sus más cercanos.

