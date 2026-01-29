Ir al contenido principal

Consejos para bajar de peso acudiendo al ejercicio físico en un gimnasio

Hacer ejercicio físico de manera regular es una de las mejores decisiones para cuidar la salud, aumentar la energía y mejorar el bienestar general. Cuando el entrenamiento es asesorado por un experto, los resultados son más efectivos y seguros, ya que cada rutina se adapta a las necesidades, objetivos y condiciones físicas de cada persona.

Te invitamos a entrenar en nuestro gimnasio con el acompañamiento de profesionales capacitados, que te guiarán en cada ejercicio y te motivarán a mantener la constancia. Contar con asesoramiento especializado te ayudará a evitar lesiones, optimizar tu esfuerzo y disfrutar del proceso mientras trabajas por una vida más activa y saludable.

Milena Ardila

PORTADA

Los delitos por los que Pipe Tuluá deberá responder en los EE.UU.

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia y del Derecho (e) confirmó la decisión de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos de narcotráfico. El alto…
Petro insta a Donald Trump a comprobar la lucha de Colombia contra el narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha instado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a comprobar la «capacidad y disposición a la cooperación» de las autoridades colombianas valiéndose de una incautación de ocho toneladas de cocaína realizada…
Daniel Briceño, el cristiano que vigila fielmente el Secop

| Alejandro Poveda | , ,
Daniel Felipe Briceño Montes, conocido más popularmente como Daniel Briceño o incluso como ‘el policía del SECOP (Sistema Público de Contratación)’’ ha sabido cultivar muy bien un nicho electoral inconforme con el derroche, el abuso de poder y una política…
Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

| Confidencial Noticias | , ,
Crónica de Doris Santa Fe Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano…
Nueva invitación a Diana Osorio para que sea candadita presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió invitación del Partido Ecologista Colombiano para que sea su candidata presidencial. El movimiento político mostró su interés para que Osorio participe en la Consulta del Pacto…
