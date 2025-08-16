Foto tomada de instagram

En una vieja carpa de circo convertida en cafetín de mala muerte, Magaly, La Faraona —gloria del circo y reina de la cuerda floja— lucha contra el paso del tiempo, los celos, el olvido y “la situación”, esa realidad tensa que mantiene a todos al borde del abismo. A su lado Zoro, ex domador y maestro de ceremonias,

Tony, un tigre vegetariano en el ocaso y Esneda, una joven que llega a sacudir los recuerdos y las heridas.

Entre canciones de despecho, resistencia, desencanto y muchos malabares emocionales, esta tragicomedia musical en un solo acto; mezcla música, desamor y el arte del circo, donde cada noche, literalmente, peligra la vida de la artista.

Nota recomendada: Se prenden las luces del Festival Petronio Álvarez 2025

Una obra sobre el arte de sobrevivir… en la cuerda floja. Bajo la idea original de Constanza Duque y Ana María Toro, “La Cuerda Floja” surge como un trabajo reflexivo y de investigación que fue creciendo y en

manos del reconocido Dramaturgo Johan Velandia tomó forma, convirtiéndose hoy en la puesta en escena que representa el regreso de Constanza Duque a las tablas tras más de una década de ausencia y más de 45 años de carrera artística.

Un trabajo en el que hace equipo con 3 artistas más en escena: José Manuel Ospina, Conny Ucros y Cristian Ruíz, bajo la Dirección artística de Juan Carlos Mazo y la Dirección musical de Alejandro Calle.

LA CUERDA FLOJA es una pieza atemporal, una mirada a la realidad del artista, a lo que hay tras bambalinas cuando el público se va, la función termina y los reflectores se apagan. La ambigüedad entre la adrenalina de salir al escenario y la incertidumbre del día siguiente, la creatividad y el desgaste emocional, la ovación cada noche y la incertidumbre del mañana.

Puede leer: J Balvin mueve sus masas con Mixteip