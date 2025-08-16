Ir al contenido principal

Foto tomada de instagram

En una vieja carpa de circo convertida en cafetín de mala muerte, Magaly, La Faraona —gloria del circo y reina de la cuerda floja— lucha contra el paso del tiempo, los celos, el olvido y “la situación”, esa realidad tensa que mantiene a todos al borde del abismo. A su lado Zoro, ex domador y maestro de ceremonias,
Tony, un tigre vegetariano en el ocaso y Esneda, una joven que llega a sacudir los recuerdos y las heridas.

Entre canciones de despecho, resistencia, desencanto y muchos malabares emocionales, esta tragicomedia musical en un solo acto; mezcla música, desamor y el arte del circo, donde cada noche, literalmente, peligra la vida de la artista.

Una obra sobre el arte de sobrevivir… en la cuerda floja. Bajo la idea original de Constanza Duque y Ana María Toro, “La Cuerda Floja” surge como un trabajo reflexivo y de investigación que fue creciendo y en
manos del reconocido Dramaturgo Johan Velandia tomó forma, convirtiéndose hoy en la puesta en escena que representa el regreso de Constanza Duque a las tablas tras más de una década de ausencia y más de 45 años de carrera artística.

Un trabajo en el que hace equipo con 3 artistas más en escena: José Manuel Ospina, Conny Ucros y Cristian Ruíz, bajo la Dirección artística de Juan Carlos Mazo y la Dirección musical de Alejandro Calle.
LA CUERDA FLOJA es una pieza atemporal, una mirada a la realidad del artista, a lo que hay tras bambalinas cuando el público se va, la función termina y los reflectores se apagan. La ambigüedad entre la adrenalina de salir al escenario y la incertidumbre del día siguiente, la creatividad y el desgaste emocional, la ovación cada noche y la incertidumbre del mañana.

