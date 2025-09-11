Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Milena Ardila | ,

¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

PORTADA

Las dudas de Catherine Juvinao por el concepto fiscal sobre el Icetex que envió el Ministerio de Hacienda

| Confidencial Noticias | ,
La representante a la cámara, Catherine Juvinao, aseguró que mientras se surtía el debate al proyecto de ley de reforma al Icetex, «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió a última hora un concepto fiscal con supuestos errados y proyecciones…
Siga leyendo

Nuevos cambios en la cúpula de la Policía

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional anunció los nuevos cambios que tendrá la institución en su cambio, dentro de los que se encuentran la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE); Departamento de Policía…
Siga leyendo

¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

| Periodista Infiltrado | ,
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Siga leyendo

Sale Julián Molina del Ministerio de las TIC

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina. En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación…
Siga leyendo

Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…
Siga leyendo