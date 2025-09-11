¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

Milena Ardila
Las dudas de Catherine Juvinao por el concepto fiscal sobre el Icetex que envió el Ministerio de Hacienda
La representante a la cámara, Catherine Juvinao, aseguró que mientras se surtía el debate al proyecto de ley de reforma al Icetex, «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió a última hora un concepto fiscal con supuestos errados y proyecciones…
Nuevos cambios en la cúpula de la Policía
La Policía Nacional anunció los nuevos cambios que tendrá la institución en su cambio, dentro de los que se encuentran la dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE); Departamento de Policía…
¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Sale Julián Molina del Ministerio de las TIC
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina. En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación…
Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…