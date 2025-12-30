Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Diciembre y el fin de año se viven a través de los sabores que nos reúnen: el aroma de la natilla en la cocina, los buñuelos que acompañan las tardes y ese ritual tan nuestro de sentarnos alrededor de la mesa para celebrar lo vivido y lo que está por venir. Es una época que sabe a tradición, a familia y a encuentros que se vuelven memorias. En estos días, compartir algo dulce es también una forma de decir “gracias”, “te celebro” y “sigamos juntos un año más”.

Pensando en esos momentos que marcan el cierre del año, te presentamos cuatro recetas con arequipe Celema, ideales para acompañar las reuniones de fin de año y sorprender a quienes más quieres. Preparaciones fáciles, deliciosas y con ese toque casero que convierte cada despedida y cada brindis en una celebración especial.

1. Trufas crocantes de arequipe

  • Tritura las galletas hasta obtener migas finas.
  • Mezcla en un bowl las galletas trituradas, el arequipe y un toque de mantequilla hasta formar una masa homogénea.
  • Arma bolitas pequeñas con la masa, procurando que queden compactas.
  • Cubre cada trufa con maní picado o chocolate rallado, presionando ligeramente para que se adhiera.
  • Refrigera por unos minutos para que tomen firmeza.
  • Sirve en bandejas festivas y disfruta.

2. Galletas de velita rellenas de arequipe

  • Mezcla mantequilla, azúcar y vainilla hasta obtener una masa suave.
  • Agrega la harina y forma una masa homogénea.
  • Arma bolitas pequeñas y aplánalas ligeramente sobre la bandeja.
  • Hornea hasta que estén doraditas.
  • Deja enfriar por completo.
  • Rellena cada galleta con arequipe para obtener un centro cremoso y dulce.

3. Mini buñuelos con baño de arequipe

  • Prepara la masa de buñuelos hasta lograr una textura suave y esponjosa: mezcla el almidón, la fécula, el polvo para hornear y la sal; agrega el queso rallado e intégralo bien. Incorpora el huevo y un chorrito de leche hasta obtener una masa uniforme y manejable. Forma bolitas compactas y lisas, y fríelas en aceite a fuego medio hasta que inflen y doren de manera pareja.
  • Forma bolitas pequeñas para obtener mini buñuelos.
  • Fríe en aceite caliente hasta que doren y queden esponjosos por dentro.
  • Calienta una mezcla de arequipe con un toque de leche hasta que esté tibia y fluida.
  • Baña los buñuelos recién hechos en la mezcla.
  • Sirve con su brillo festivo y disfruta.

4. Rollitos tibios de hojaldre y arequipe

  • Extiende la lámina de hojaldre: se prepara una masa básica con harina, agua, sal y un poco de mantequilla. Luego se estira con rodillo y se coloca en el centro un bloque de mantequilla fría. La masa se dobla varias veces y se estira repetidamente, creando capas delgadas que, al hornear, se separan y dan ese efecto hojaldrado y crujiente característico.
  • Unta una capa uniforme de arequipe.
  • Enrolla la masa firmemente.
  • Corta rollitos pequeños.
  • Hornea hasta que estén dorados y hojaldrados.
  • Sirve y disfruta su aroma y sabor.

Diciembre es un recordatorio de que los mejores regalos no siempre van envueltos: a veces llegan en forma de sabores que nos hacen sentir en casa. Por eso, estas recetas son una invitación a ponerle un toque de dulzura a cada encuentro, a crear memorias alrededor de la mesa y a celebrar lo que realmente importa: estar juntos.

Nota recomendada: Tres maneras de preparar plato frío para la cena de fin de año

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
Siga leyendo

La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas

| Confidencial Noticias | ,
El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
Siga leyendo

María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá

| Oscar Sevillano | , ,
A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…
Siga leyendo

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo