Diciembre y el fin de año se viven a través de los sabores que nos reúnen: el aroma de la natilla en la cocina, los buñuelos que acompañan las tardes y ese ritual tan nuestro de sentarnos alrededor de la mesa para celebrar lo vivido y lo que está por venir. Es una época que sabe a tradición, a familia y a encuentros que se vuelven memorias. En estos días, compartir algo dulce es también una forma de decir “gracias”, “te celebro” y “sigamos juntos un año más”.

Pensando en esos momentos que marcan el cierre del año, te presentamos cuatro recetas con arequipe Celema, ideales para acompañar las reuniones de fin de año y sorprender a quienes más quieres. Preparaciones fáciles, deliciosas y con ese toque casero que convierte cada despedida y cada brindis en una celebración especial.

1. Trufas crocantes de arequipe

Tritura las galletas hasta obtener migas finas.

Mezcla en un bowl las galletas trituradas, el arequipe y un toque de mantequilla hasta formar una masa homogénea.

Arma bolitas pequeñas con la masa, procurando que queden compactas.

Cubre cada trufa con maní picado o chocolate rallado, presionando ligeramente para que se adhiera.

Refrigera por unos minutos para que tomen firmeza.

Sirve en bandejas festivas y disfruta.

2. Galletas de velita rellenas de arequipe

Mezcla mantequilla, azúcar y vainilla hasta obtener una masa suave.

Agrega la harina y forma una masa homogénea.

Arma bolitas pequeñas y aplánalas ligeramente sobre la bandeja.

Hornea hasta que estén doraditas.

Deja enfriar por completo.

Rellena cada galleta con arequipe para obtener un centro cremoso y dulce.

3. Mini buñuelos con baño de arequipe

Prepara la masa de buñuelos hasta lograr una textura suave y esponjosa: mezcla el almidón, la fécula, el polvo para hornear y la sal; agrega el queso rallado e intégralo bien. Incorpora el huevo y un chorrito de leche hasta obtener una masa uniforme y manejable. Forma bolitas compactas y lisas, y fríelas en aceite a fuego medio hasta que inflen y doren de manera pareja.

Forma bolitas pequeñas para obtener mini buñuelos.

Fríe en aceite caliente hasta que doren y queden esponjosos por dentro.

Calienta una mezcla de arequipe con un toque de leche hasta que esté tibia y fluida.

Baña los buñuelos recién hechos en la mezcla.

Sirve con su brillo festivo y disfruta.

4. Rollitos tibios de hojaldre y arequipe

Extiende la lámina de hojaldre: se prepara una masa básica con harina, agua, sal y un poco de mantequilla. Luego se estira con rodillo y se coloca en el centro un bloque de mantequilla fría. La masa se dobla varias veces y se estira repetidamente, creando capas delgadas que, al hornear, se separan y dan ese efecto hojaldrado y crujiente característico.

Unta una capa uniforme de arequipe.

Enrolla la masa firmemente.

Corta rollitos pequeños.

Hornea hasta que estén dorados y hojaldrados.

Sirve y disfruta su aroma y sabor.

Diciembre es un recordatorio de que los mejores regalos no siempre van envueltos: a veces llegan en forma de sabores que nos hacen sentir en casa. Por eso, estas recetas son una invitación a ponerle un toque de dulzura a cada encuentro, a crear memorias alrededor de la mesa y a celebrar lo que realmente importa: estar juntos.

Nota recomendada: Tres maneras de preparar plato frío para la cena de fin de año