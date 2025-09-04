Los ojos del mundo del cine centran su mirada en SMARTFILMS® 2025. El festival de cine hecho con celular más grande e incluyente del mundo, en donde las mentes más creativas y talentosas del país se dan cita, se enorgullece y se viste de gala para recibir a su invitado más importante: un ícono séptimo arte de Hollywood, ganador del Oscar y estrella que ha marcado generaciones en la gran pantalla; el actor estadounidense, Cuba Gooding Jr. Su presencia reafirma el compromiso del festival con la democratización del cine y desvanece las barreras entre el cine tradicional y el cine hecho con celular.

El ganador del Óscar a Mejor Actor de Reparto por su icónico papel en Jerry Maguire (1996), Cuba Gooding Jr., es un actor versátil que ha dejado su huella en el cine con actuaciones memorables. Su talento ha brillado en géneros que van desde el drama con películas como Hombres de Honor, hasta la comedia romántica como The Fighting Temptations (en español Lucha de Tentaciones).

Su trabajo no solo ha sido reconocido por la crítica, sino que también ha resonado con el público, consolidándose como una de las figuras más respetadas de Hollywood. La participación de un artista con una trayectoria tan destacada es una oportunidad invaluable para inspirar a miles de creadores, quienes ven en él un ejemplo de dedicación y éxito.

SMARTFILMS® SUMMIT FEST celebra su décimo primera edición y tendrá lugar desde el jueves 26 al sábado 28 de septiembre en el Centro Comercial BIMA y Cinemas Procinal. Este año llega con una apuesta única para que la comunidad de la industria audiovisual disfrute de una experiencia 360 con escenarios para disfrutar de la convergencia del cine, la creatividad, la tecnología y la innovación en un mismo espacio.

El SUMMIT ACADEMY contará con una agenda robusta llena de conversaciones y grandes personajes de la industria audiovisual que analizarán los retos que implican las nuevas tendencias, bajo el lema “Que lo artificial no te quite lo inteligente”. Aquí estará Cuba Gooding Jr. con una charla magistral y hará parte del jurado del Gran SMARTFILMS®, escenario que convoca a los mejores cortos del festival.

El SUMMIT SHORT FILMS tendrá lugar en las salas de Cinemas Procinal, en 10 salas de manera simultánea se estrenarán los cortometrajes de la selección oficial de la convocatoria nacional, en cada una de sus diez categorías: Profesional ditu, Aficionado Proquident, Musical Frisby, REDvolucionarias TIC, SmarTIC Incluyente, Etnias y Lenguas Vivas, Juvenil Amigos del Turismo MINCI, Transversa TransMilenio, Filminuto Vertical Metro Linea 1 – Metro de Bogotá y la categoría Spot Mascotas NutreCAN, que le abrió las puertas a los seres de cuatro patas más fieles de nuestras familias al festival.

Por otro lado, el SUMMIT MUSIC es un escenario diseñado para que la música y el cine sigan siendo hermanos. Una serie de conciertos, djs, bandas y solistas se presentarán durante el fin de semana y, la tradicional Fiesta Magenta, una fiesta silenciosa al mejor estilo cinematográfico, son las que esperan en este lugar.

Y finalmente, SUMMIT MARKET, un espacio para que quienes hacen posible este encuentro único, nuestras marcas aliadas interactúen con los asistentes a través de experiencias en donde la tecnología es la protagonista.

Y nuestro festival, tendrá el honor de contar con la presencia de Cuba Gooding Jr, nuestro invitado de honor en la noche más esperada por todo la comunidad SMARTFILMS®, nuestra alfombra roja en la Gran Gala de Premiación que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Teatro Mayor Julo Mario Santo Domingo, donde el talento y la creatividad de los realizadores audiovisuales, que se atreven a hacer cine con celular será reconocida con más de 220 millones de pesos en premios.

El evento además será transmitido por nuestro aliado oficial desde hace varios años Canal Capital. Móntate en la peli y no te quedes por fuera del movimiento de cine móvil más grande del mundo.