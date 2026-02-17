El autor peruano Jaime Bayly publica ‘Los golpistas’ (Galaxia Gutenberg), una novela en la que recrea los tres días en que Hugo Chávez perdió el poder y su relación con Fidel Castro. Al hilo, ha valorado, tras la actuación en Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a este le «caen mejor los dictadores que los demócratas».

«Me temo que si Estados Unidos controla el negocio petrolero, Trump no va a ejercer una presión sobre Delcy Rodríguez para que convoque elecciones. Y va a estar cómodo con ella. Extrañamente, a Trump le caen mejor los dictadores que los demócratas. Se entiende mejor con ellos», ha explicado Bayly durante un encuentro con medios de comunicación en Madrid.

Así, el escritor de ha asegurado que no se puede «contar» con Trump para que haya elecciones libres en Venezuela y ha añadido que cada día que pasa se siente «más descorazonado» porque considera que el mandatario estadounidense está «viviendo una luna de miel» con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Si Venezuela para Trump es un negocio más, estamos fritos», ha añadido para después apuntar que Trump ve el país como «un barril de petróleo». «No me sorprendería que Trump de instrucciones de que si Delcy coopera y entrega el petróleo, le deje en el poder. Y eso sería una tragedia», ha explicado.

Bayly, que vive en Miami (Estados Unidos) y tiene la nacionalidad estadounidense desde hace años, ha asegurado que nunca ha votado a Trump, algo de lo que se siente «muy orgulloso» porque se «avergüenza» de que sea presidente.

«Es servil con los poderosos y es cruel con los débiles. Y un político o gobernante debería ser lo contrario. Debería ser compasivo con los débiles, pero Trump es sospechosamente amable con un dictador sanguinario como Putin, que ha envenenado a sus opositores. Que Trump sea tan amigo de Putin y tan enemigo de los inmigrantes indocumentados es una alarma», ha explicado para luego criticar a los agentes «matones» del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes van «encapuchados».

Entrega de la medalla del Nobel a Trump: Un error

Además, sobre que la líder opositora venezolana María Corina Machado haya entregado la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Bayly ha valorado que es un «error» ya que, a su juicio, Trump ni se merece la medalla regalada ni el Nobel. «Ha ensangrentado las calles de Estados Unidos», ha apuntado, afirmando que le ve «capaz» de amañar las próximas elecciones presidenciales en el país.

El autor peruano ha publicado ‘Los golpistas’, novela en la que, partiendo de los hechos históricos que ocurrieron el 11 de abril de 2002 cuando militares venezolanos dieron un golpe de estado a Chávez, se pregunta por qué no fue el fin del chavismo en Venezuela.

«He partido del interrogante: ¿por qué el golpe que le dieron a Chávez en 2002 triunfó el primer día y fracasó al tercer día? Fue un golpe que duró apenas tres días. Pero el primer día había triunfado, Chávez estaba capturado, encerrado, en un calabozo. Lo obligaron a renunciar. Chávez solo pedía que no lo mataran, que lo despacharan en un vuelo a La Habana. Y Fidel lo esperaba, claro, en un vuelo. ¿Por qué no mataron a Chávez? ¿Por qué Fidel les salvó la vida? ¿Por qué esa conspiración se torció, se achantó, se replegó?», ha precisado Bayly.

Así, ha reconocido que ha querido «reconstruir» la vida «conspirativa y golpista» de Chávez. Para ello, explica que se ha entrevistado con muchos intelectuales venezolanos -incluso le ha preguntado a María Corina Machado por qué no triunfó el golpe-, pero ninguno le ha sabido dar respuesta. «Ellos (los golpistas de 2002) no estaban preparados para capturar el poder y para ejercer el poder con astucia, con frío cálculo político, sin piedad ninguna con sus enemigos. Por eso el golpe se torció, fracasó y desgraciadamente privó a Venezuela en aquel año 2002 de una salida a la libertad», ha añadido.

Bayly es autor, también en Galaxia Gutenberg de ‘Los genios’, libro en el que ficcionó la relación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y puñetazo que le dio el segundo al primero en febrero de 1976, lo que acabó con su amistad, porque nunca se reconciliaron.

«A los cuatro les interesaba el poder muchísimo, a García Márquez y a Vargas Llosa. Y desde luego a Fidel Castro y Hugo Chávez. A los cuatro les interesaba el poder. Diría que los cuatro eran conspiradores. Unos, los escritores, conspiraban desde el arte. Vargas Llosa fue candidato presidencial en el Perú y a García Márquez le ofrecieron muchas veces ser candidato en Colombia pero él tuvo la astucia de evitarlo. Pero a ambos les encantaba estar cerca del poder y ser amigos de los poderosos. Vargas Llosa tuvo la honestidad intelectual de romper con la dictadura comunista cubana, García Márquez, por desgracia, no. Pero ambos tenían muchos amigos poderosos», ha comparado Bayly.

