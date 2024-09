Denis CÔTÉ estará en el BIFF 

El BIFF celebra su décima edición con más cine para descubrir y esta vez de la mano del director de 53 años Denis CÔTÉ, reconocido por su constante exploración formal entre la ficción y la no ficción, por abordar temas como la soledad, los miedos íntimos y la alienación. Ganador de dos Leopardos de oro en el Festival de Locarno, un Oso de Plata en la Berlinale y cuatro nominaciones más en este Festival.

Esta retrospectiva del BIFF presentará siete películas de CÔTÉ, entre las que se pueden destacar su ópera prima Drifting States (2005. French: Les États nordiques) ganadora del Leopardo de oro en categoría video en el Festival de Locarno; Curling (2010) también galardonado en Locarno por su dirección y Ghost Town Anthology (2019).

Bestiary (2012), Wilcox (2019), Mademoiselle Kenopsia (2023), Days Before the Death of Nicky (2024), completan la lista de las obras que componen la retrospectiva del director canadiense, quien estará acompañando varias de sus funciones con charlas y masterclass en las salas de la Cinemateca de Bogotá y Cine Colombia Av Chile.

El BIFF, es uno de los encuentros del sector audiovisual más relevantes de la cinematografía nacional, donde comienza o continúa la vida de muchas películas de todo el mundo, tiene unas cifras acumuladas en estas nueve ediciones que hablan por sí solas: cerca de cien mil asistentes, 500 películas, 1.200 exhibiciones, 150 invitados internacionales, pero más allá de eso es un espacio de crecimiento, discusión y debate, en el que se piensa, se construye y se crece juntos como industria.