Ya está disponible en Disney+ con todos sus episodios Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie dramática protagonizada por Eugenia “China” Suárez. La nueva historia, producida por Adrián Suar y realizada por Kapow está ambientada en la Patagonia argentina y, con elementos de thriller romántico, sigue a una enigmática mujer que vuelve a su pueblo natal para ejecutar un plan de venganza por acontecimientos trágicos de su infancia.

En este universo cargado de secretos y alianzas inesperadas, cada personaje ocupa un lugar clave en el desarrollo de la trama y en el meticuloso plan de venganza de Letizia.

Inteligente y resiliente, es hija no reconocida de un poderoso empresario de Villa Los Cóndores. En su infancia presencia el brutal asesinato de su madre, un suceso que la obliga a abandonar el pueblo que la vio nacer. Se radica en España, donde adopta el nombre de Letizia. Años después, regresa la Patagonia decidida a ejecutar un minucioso plan de venganza que ha trazado durante años meticulosamente, con el objetivo de acabar con los responsables de los trágicos acontecimientos que marcaron su vida para siempre.

En Hija del fuego: la venganza de la bastarda,unpueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, el elenco principal se completa con Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia. La serie está escrita por Leandro Calderone, ydirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. Completan el reparto Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua.