El emblemático Teatro Santafé abrirá sus puertas a PECADORAS, una provocadora y entrañable comedia musical escrita y dirigida por el reconocido dramaturgo Juan Ricardo Gómez, que promete enamorar al público con su propuesta atrevida, divertida, sensible y profundamente humana.

Protagonizada por tres reconocidas figuras del teatro y la televisión colombiana —Elianis Garrido, Nataly Umaña y Zulma Rey—, Pecadoras nos ofrece una mirada nueva, crítica y empática hacia el llamado “oficio más antiguo del mundo”. Una obra que no solo entretiene, sino que interpela y humaniza, mezclando música, humor, baile y reflexión en un espectáculo que cautiva desde el primer minuto.

Esta puesta en escena nos invita a sumergirnos en la cotidianidad de un burdel, pero desde una perspectiva fresca y honesta. A través de tres personajes entrañables, la obra revela las motivaciones, heridas y esperanzas de mujeres que, lejos de los estereotipos, luchan por sobrevivir y encontrar dignidad en un entorno adverso.

Cada una de estas tres talentosas actrices encarna a una mujer distinta, con sus luces, sombras y sueños:

Nataly Umaña interpreta a María Magdalena , una mujer madura y segura de sí misma, que con carácter y elegancia dirige el burdel. Aunque proyecta autoridad y sofisticación, en el fondo es una mujer de orígenes humildes que ve en sus compañeras una especie de redención emocional. No tuvo hijos, pero ha hecho de sus protegidas su familia adoptiva.

interpreta a , una mujer madura y segura de sí misma, que con carácter y elegancia dirige el burdel. Aunque proyecta autoridad y sofisticación, en el fondo es una mujer de orígenes humildes que ve en sus compañeras una especie de redención emocional. No tuvo hijos, pero ha hecho de sus protegidas su familia adoptiva. Elianis Garrido da vida a María Libertad , extrovertida, ruidosa y llena de vitalidad. Una mujer que no teme al ridículo y se ríe de la vida, aunque tras esa máscara se esconde un dolor profundo: el de un amor prohibido que la marcó para siempre. Su exceso de alegría es su escudo.

da vida a , extrovertida, ruidosa y llena de vitalidad. Una mujer que no teme al ridículo y se ríe de la vida, aunque tras esa máscara se esconde un dolor profundo: el de un amor prohibido que la marcó para siempre. Su exceso de alegría es su escudo. Zulma Rey encarna a María Serena, la más joven e ingenua del grupo. Aunque aparenta fragilidad y ternura, es en realidad la más fuerte de todas. Su historia de amor, tan inusual como conmovedora, la impulsa a tomar decisiones valientes que desafían las convenciones.

Pecadoras no es solo una comedia musical. Es un espejo de una realidad silenciada, una historia que, entre carcajadas, nos recuerda el valor de la empatía, la necesidad de entender antes de juzgar y el poder transformador del arte cuando se atreve a tocar fibras profundas.

Nota recomendada: El placer de bailar danza árabe con Sevdi Dance Studio

Con una puesta en escena dinámica y emocionante, esta propuesta teatral mezcla humor, música y verdad para ofrecer una experiencia inolvidable tanto para hombres como mujeres.