Netflix arranca el año con dos estrenos ideales para los amantes del misterio y el romance. Las siete esferas y la cuarta temporada de Bridgerton llegan en enero con propuestas muy distintas, pero igual de atrapantes.

Por un lado, Las siete esferas se perfila como una cita imperdible para los fans del suspenso clásico. Basada en la novela homónima de Agatha Christie, esta miniserie de tres episodios se sumerge en un asesinato ocurrido durante una fastuosa fiesta en un entorno de lujo, donde nada es lo que parece. Con un elenco de primer nivel —Mia McKenna-Bruce, Edward Bluemel, Martin Freeman y Helena Bonham Carter—, la producción promete giros inesperados, personajes enigmáticos y una atmósfera cargada de tensión. Estará disponible a partir del 15 de enero, perfecta para una maratón intensa y elegante.

En el extremo opuesto del tono, pero igual de esperada, llega la cuarta temporada de Bridgerton el 29 de enero. La exitosa serie de época pone esta vez el foco en Benedict Bridgerton, cuya historia de amor comienza de manera inesperada cuando se enamora de una carismática criada disfrazada durante un baile de máscaras. Fiel a su estilo, la nueva entrega combinará romance, escándalo y deslumbrantes escenarios, y se estrenará en dos partes: la primera a finales de enero y la segunda el 26 de febrero, manteniendo la expectativa en alto.

Nota recomendada: Cinco lugares para disfrutar de Bogotá en los primeros días de enero

Con misterio refinado y romance irresistible, Netflix ofrece en enero dos opciones ideales para empezar el año frente a la pantalla.

Confidencial Noticias

[email protected]
