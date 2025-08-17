Ir al contenido principal

El cantautor puertorriqueño, Edwin“El Calvito” Reyes, junto al inigualable, orgullo de Hatillo, Puerto Rico, Jose “Toñito” Novoa, llega con el tema «SOLO TIEMPO PA’ RUMBA

«SOLO TIEMPO PA’ RUMBA,» es una composición triunfalmente escrita por Edwin Reyes, y el espectacular arreglo estuvo a cargo del Maestro puertorriqueño Kevin Figueroa. La inigualable logística para la magistral grabación de este tema tuvo lugar en varios estudios de grabación tanto en Puerto Rico, como en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, como también en la ciudad de Orlando, Florida; de parte de nuestro multifacético equipo de trabajo.

Este trabajo musical invita a prestar más atención a los esfuerzos propios. En otras palabras, dejar de vivir la vida ajena, y enfocarse en aspectos como la salud, metas profesionales, y como cada persona tiene los quilates para ser exportador del positivismo hacia los demás. 

En cuanto a la extraordinaria interpretación de este tema; se destaca la talentosa explosividad que caracteriza a ambos intérpretes cuál viciosamente es una combinación única que el público salsero esperaba con ansias.

Ambos artistas, “llamados del patio” en la Florida Central, vienen con un empuje muy fuerte; sobre todo, son muy queridos por el público salsero internacional. Tanto así, que ambos incursionaron voluntariamente para formar parte de lo que es la producción «RPLS TWO,» del ensamble “Reunidos Por la Salsa Inc.» Dando un toque altamente picante a la producción con este tema «SOLO TIEMPO PA’ RUMBA.» Ambos intérpretes tienen carreras propias como solistas no registradas bajo el ensamble de RPLS.!

