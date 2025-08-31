El artista cartagenero Jheral, quien ha construido una trayectoria sólida en la música tradicional y urbana combinando ritmos afro, champeta, afrobeat y Afrovibe, presenta su nuevo sencillo “Dosis”, una canción cargada de sensibilidad y emoción que promete convertirse en otro éxito viral al igual que ¨Tus Labios¨.

Jheral inició su camino musical en 2013 con el sencillo “Soldado de Amor”, tema que le otorgó gran popularidad en la costa colombiana y despertó el interés de reconocidos artistas nacionales. Desde entonces, ha consolidado su carrera no solo como intérprete, sino también como compositor y productor, trabajando con nombres de peso en la industria.

Entre sus logros destacan la composición de “Catalina” de Mr. Black ft. Nacho, así como su participación como coautor de la banda sonora de la serie de Disney ¨Champeta: el ritmo de la tierra¨. Su primer EP, “COMPLEX” (2024), se convirtió en un fenómeno nacional e internacional con canciones como “Morbo”, que marcaron un hito dentro del afrobeat y la cultura urbana. Más tarde, con su segundo EP “EXO2”, Jheral consolidó su imagen artística y dejó claro que su propuesta iba más allá de las tendencias pasajeras.

Nota recomendada: Cinco curiosidades del rodaje de Velocidad Salvaje

Este año Jheral junto a Barboza sorprendió con el sencillo “Tus Labios”, que alcanzó el puesto #1 en los 50 más virales de Spotify en varios países y se mantuvo en los primeros lugares de distintas plataformas digitales, posicionando a Jheral como una de las voces emergentes más relevantes de la música afrocaribeña.

Hoy, el cantante continúa con su propuesta “Dosis” , bajo el sello Platoon, reconocido por impulsar a artistas de la talla de Reykon y La Factoría. Este nuevo sencillo es un afrobeat lleno de sensualidad, ternura y deseo, que evoca la necesidad humana de vivir emociones intensas: amor, pasión, caricias y abrazos.

“Esta canción está hecha por el amor y para el amor, para esa persona que le da sentido a nuestras vidas”, afirma Jheral.

Además Kapo, uno de los artistas colombianos más importantes de este género ha puesto sus ojos en Jheral, para grabar junto a Barboza la versión de «Tus labios» que no solo abrirá nuevas puertas sino que de seguro volverá a hacer de este tema una locura digital.

Jheral invita a sumergirnos en esta declaración emocional y seductora, escrita desde la sensibilidad y dedicada a quienes conquistan el corazón y el alma y que aún ven en el romanticismo una manera de conquistar o reconquistar.

Con “Dosis”, Jheral reafirma su posición como un talento cartagenero que trasciende fronteras, llevando la música afrocolombiana a nuevos escenarios globales.