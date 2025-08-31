Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El artista cartagenero Jheral, quien ha construido una trayectoria sólida en la música tradicional y urbana combinando ritmos afro, champeta, afrobeat y Afrovibe, presenta su nuevo sencillo “Dosis”, una canción cargada de sensibilidad y emoción que promete convertirse en otro éxito viral al igual que ¨Tus Labios¨.

Jheral inició su camino musical en 2013 con el sencillo  “Soldado de Amor”, tema que le otorgó gran popularidad en la costa colombiana y despertó el interés de reconocidos artistas nacionales. Desde entonces, ha consolidado su carrera no solo como intérprete, sino también como compositor y productor, trabajando con nombres de peso en la industria.

Entre sus logros destacan la composición de “Catalina” de Mr. Black ft. Nacho, así como su participación como coautor de la banda sonora de la serie de Disney ¨Champeta: el ritmo de la tierra¨. Su primer EP, “COMPLEX” (2024), se convirtió en un fenómeno nacional e internacional con canciones como “Morbo”, que marcaron un hito dentro del afrobeat y la cultura urbana. Más tarde, con su segundo EP “EXO2”, Jheral consolidó su imagen artística y dejó claro que su propuesta iba más allá de las tendencias pasajeras.

Nota recomendada: Cinco curiosidades del rodaje de Velocidad Salvaje

Este año Jheral junto a Barboza sorprendió con el sencillo “Tus Labios”, que alcanzó el puesto #1 en los 50 más virales de Spotify  en varios países y se mantuvo en los primeros lugares de distintas plataformas digitales, posicionando a Jheral como una de las voces emergentes más relevantes de la música afrocaribeña.

Hoy, el cantante continúa con su propuesta  “Dosis” , bajo el sello Platoon, reconocido por impulsar a artistas de la talla de Reykon y La Factoría. Este nuevo sencillo es un afrobeat lleno de sensualidad, ternura y deseo, que evoca la necesidad humana de vivir emociones intensas: amor, pasión, caricias y abrazos.

“Esta canción está hecha por el amor y para el amor, para esa persona que le da sentido a nuestras vidas”, afirma Jheral.

Además Kapo, uno de los artistas colombianos más importantes de este género ha puesto sus ojos en Jheral, para grabar junto a Barboza la  versión de «Tus labios» que no solo abrirá nuevas puertas sino que de seguro volverá a hacer de este tema una locura digital.

Jheral  invita a sumergirnos en esta declaración emocional y seductora, escrita desde la sensibilidad y dedicada a quienes conquistan el corazón y el alma y que aún ven en el romanticismo una manera de conquistar o reconquistar.

Con “Dosis”, Jheral reafirma su posición como un talento cartagenero que trasciende fronteras, llevando la música afrocolombiana a nuevos escenarios globales.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo

Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Siga leyendo

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Siga leyendo

Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Siga leyendo

Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
Siga leyendo