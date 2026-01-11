Ir al contenido principal

| Europa Press |

‘El Agente Secreto’ deja sin alegría a más de uno en los Globos de Oro

‘El agente secreto’, cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se ha alzado con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la 83.º edición de los Globos de Oro. Una categoría en la que también estaba nominada ‘Sirat’, el filme español dirigido por Oliver Laxe que optaba también al premio a la mejor banda sonora.

La gala de entrega de los premios que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) para reconocer a lo mejor del cine y la televisión en 2025 se ha celebrado en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y ha estado conducida, por segunda edición consecutiva, por la humorista y actriz Nikki Glaser.

‘Sirat’ competía en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la iraní ‘Un simple accidente’, la surcoreana ‘No hay otra opción’, la noruega ‘Valor sentimental’, la tunecina ‘La voz de Hind’ y con la brasileña ‘El agente secreto’, cinta que finalmente ha resultado ganadora.

En el apartado de mejor banda sonora original, Kangding Ray con ‘Sirat’ competía con Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’, Jonny Greenwood por ‘Una batalla tras otra’, Max Richter ‘Hamnet’, Hans Zimmer por ‘F1: La película’ y Ludwig Göransson que fue finalmente el ganador del Globo de Oro por la música de ‘Los pecadores’.

‘Sirat’, película original de Movistar Plus+, ha pasado el primer corte de los Oscar (la conocida como ‘shorlist’) en cinco categorías: mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía. La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense dará a conocer la lista definitiva de nominados el próximo 22 de enero de cara a la ceremonia de entrega que tendrá lugar el 15 de marzo.

La cinta de Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, cerró 2025 como la octava película española más taquillera, con una recaudación de 2,9 millones de euros y un total de 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales en junio.

Europa Press

[email protected]
