La música latina ha dejado de ser un fenómeno de nicho para convertirse en una de las principales fuerzas dentro de la industria musical estadounidense. Un nuevo estudio titulado La música en español, un fenómeno imparable en los Estados Unidos revela cómo el auge de artistas hispanohablantes y el crecimiento del público latino están redefiniendo el panorama musical en Estados Unidos y su papel en la transformación de la identidad latina en la diversidad cultural de este país sobre todo en los últimos 25 años.

El estudio sobre música latina, promovido por el Observatorio Nebrija del Español (Universidad Nebrija), revela cómo el español se está consolidado en la industria musical estadounidense.

El informe, basado en el análisis de datos de plataformas de streaming como YouTube, Apple Music o Spotify, los rankings musicales de Billboard y Top40 y las tendencias de consumo desde enero de 2020 hasta diciembre de 2024 confirman que la música latina en Estados Unidos ha crecido un 30 % en los últimos cinco años.

La música en español representa ya el 7 % de las canciones en los principales listados de EE. UU., alcanzando su punto máximo en 2023. En plataformas como YouTube, este porcentaje asciende al 17 %, consolidándose como el canal con mayor penetración del género. 1 de cada 6 temas en YouTube es de música latina. Además, la música latina conquista el mainstream con su presencia continuada en Billboard Hot 100, donde 1 de cada 14 canciones corresponde a música en español. También se registra cómo poco a poco se va expandiendo el uso de la música latina en plataformas de redes sociales como TikTok.

Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma, los más destacados

Entre los artistas más influyentes destacan Bad Bunny, Karol G, que en 2024 recibió el reconocimiento Billboard Women in Music, o Peso Pluma, quienes han dominado las listas de éxitos y llevado el género latino a nuevas alturas. Durante el periodo de estudio, Bad Bunny se ha posicionado como el artista más reproducido en Spotify en el ámbito global durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022), un hito que lo distingue de otros artistas muy escuchados en Estados Unidos, como Drake, quien también ha liderado la lista en tres ocasiones, pero no de manera consecutiva.

Entre los hallazgos sobresale cómo el género regional mexicano ha experimentado un crecimiento sin precedentes con exponentes como Grupo Frontera y Fuerza Regida en los últimos años y el papel de las colaboraciones con artistas angloparlantes como una estrategia clave en la integración de la música latina en la cultura pop global. Ejemplos de ello incluyen TQG, de Karol G y Shakira, y Ella baila sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado, que han alcanzado posiciones privilegiadas en el ranking de Billboard Hot 100.

El quinto género más escuchado

El crecimiento de la música latina en Estados Unidos se debe a una combinación de factores económicos, de consumo y culturales. En términos económicos, según la RIAA (Recording Industry Association of America), el género había pasado de representar el 5,6 % de los ingresos de música grabada en 2020 al 7,9 % en 2024, consolidándose como un segmento estratégico dentro de la industria. En cuanto al consumo, la música latina ya es el quinto género más escuchado en EE. UU. con un aumento del 3,5 % en canciones en español en streaming desde el año 2021, mientras que los temas en inglés han disminuido un 4,1 %.

En el ámbito cultural, el 92 % de los oyentes hispanos afirman que la música les permite conectar con sus raíces, y su consumo diario de contenido de audio es 46 minutos superior al promedio general, reflejando el impacto de la música latina en la identidad y hábitos de escucha en EE. UU.

Según Lourdes Moreno Cazalla, autora del estudio, "este informe confirma que la música latina ya no es solo una categoría, sino un motor cultural que está impulsando la diversidad lingüística y redefiniendo el mercado musical en Estados Unidos”.

La música, aliada de la expansión del español

La expansión del español a través de la música en EE. UU. representa una oportunidad sin precedentes para la industria del entretenimiento, fortaleciendo el papel de los artistas latinos y su capacidad para conectar con audiencias globales. Con el continuo crecimiento del público hispanohablante y la normalización del español en las plataformas digitales, todo apunta al auge de la música latina en Estados Unidos. En el informe se recoge el criterio de este fenómeno de personalidades de la industria musical como Leila Cobo, (Chief Content Officer, Billboard Latin / Español), Juan Valera (CEO en PRISA MEDIA USA y director de LOS40 USA), Marga Romero de Ávila (YouTube Music Lead for Southern Europe) o Melanie Parejo (Head of Music Spotify, Southern and Eastern Europe), entre otros expertos.

Este es el segundo informe publicado por el Observatorio Nebrija del Español sobre la evolución de la música latina y la expansión del español.