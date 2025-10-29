Confidencial Noticias
Julián López se amarra a su curul tras conocer la sanción del Partido de la U
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amordazó la boca y se amarró a su curul en señal de protesta por la decisión del Partido de la U, sancionándole durante tres meses sin derecho al voto y a hablar desde su curul. El Comité de…
Minsalud señala a la Comisión Séptima del Senado de inoperante
Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite…
Daniel Quintero presentará una tutela para que le permitan inscribir su candidatura
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la radicación de una tutela para que se le garantice la inscripción de su movimiento por firmas para aspirar a la presidencia de la república. “Vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita…
Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos
El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco. Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie…
¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?
Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la…