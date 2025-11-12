Milena Ardila
Ingrid Escobar Reyes, directora de la Academia de baile, Sevdi Dance Studio, habla para Confidencial Noticias sobre todo lo que encierra la danza árabe y la razón por la que se toma como empoderamiento para la mujer.
Seguridad en tiempos de elecciones
Por: Universidad Central – Concentrika Medios La seguridad se ha consolidado como uno de los temas más sensibles en la actualidad colombiana, cada vez son más los actos vandálicos que se presencian en el país y situaciones como el secuestro, el robo, el…
Petro ordena bombardear las disidencias de ‘Mordisco’
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una campaña militar contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Guaviare, en el…
Condenan al ELN por reclutamiento forzado
Un juez declaró culpables a once miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos los cuatro integrantes de su «comando central», de un delito de reclutamiento de menores, por el que consiguieron alistar a más de medio centenar de ellos. Un…
EEUU resta atención a las acusaciones de Petro
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha tratado de restar credibilidad a las acusaciones sobre un presunto plan para encarcelar al presidente, Gustavo Petro, de quien ha dicho que «se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón)…
Procuraduría exige a la función pública cumplir con la Ley de Garantías
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a todas las entidades públicas a dar cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías de cara a los procesos electorales de 2026. El jefe del Ministerio…