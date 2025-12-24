La Nochebuena en Colombia es sinónimo de encuentro, familia y tradiciones que se renuevan cada diciembre. Entre villancicos, rezos de la novena y mesas llenas de sabores típicos, el compartir alimentos y bebidas se convierte en un ritual que fortalece los lazos y marca el cierre del año. En ese escenario, el vino ha ganado un lugar especial como acompañante ideal para la velada, especialmente entre los adultos que buscan brindar y disfrutar con moderación.

El mercado colombiano ofrece hoy una amplia variedad de opciones que se ajustan a distintos gustos y presupuestos, lo que ha facilitado que esta bebida se integre a la celebración navideña.

Entre las alternativas más populares se encuentra Norton, un vino argentino reconocido por su buena relación calidad-precio. Su versión malbec es habitual en supermercados y almacenes de cadena, , lo que lo convierte en una opción accesible para compartir durante la Nochebuena.

Otra etiqueta que se ha consolidado en el gusto de los consumidores es Finca Las Moras, también en su línea malbec. Esta propuesta de entrada ha ganado terreno en el mercado local y suele encontrarse alrededor de los 40.000 pesos, e incluso por menos en temporada de ofertas, siendo una elección frecuente para reuniones familiares.

Para quienes buscan una marca ya posicionada y de fácil acceso, Trivento continúa siendo una de las favoritas. Con una amplia presencia en comercios colombianos, este vino argentino ofrece una propuesta equilibrada en calidad y precio, que puede llegar hasta los 55.000 pesos, ideal para acompañar platos tradicionales o brindar a la medianoche.

En el segmento más exclusivo, aparecen opciones como Don Melchor, un vino de alta gama que, aunque no es común en todos los hogares, representa el lujo y la sofisticación para ocasiones especiales. Con precios que pueden rondar los 800.000 pesos, está dirigido a quienes desean una experiencia premium en una fecha significativa.

Así, en medio de una oferta diversa y competitiva, el vino se consolida como una bebida que acompaña la Nochebuena colombiana, aportando calidez y celebración a la mesa. Siempre desde un consumo responsable y reservado para adultos, una copa de vino puede convertirse en el complemento perfecto para cerrar el año entre familia, tradición y buenos deseos.