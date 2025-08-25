Alien: Earthde FX, la exitosa serie del creador Noah Hawley, alcanzó 9.2 millones de visualizaciones* en todo el mundo en los primeros seis días desde su estreno.

En el tercer episodio de Alien: Earth, «Metamorfosis», que ya se encuentra disponible en Disney+, el equipo regresa a casa con una carga inesperada, se produce un experimento inquietante y se descubre un nuevo talento. El episodio está escrito por Noah Hawley y Bob DeLaurentis y dirigido por Dana Gonzales.

Cuando la misteriosa nave de investigación del espacio profundo USCSS Maginot se estrella en la Tierra, «Wendy» (Sydney Chandler) y un grupo heterogéneo de soldados tácticos hacen un descubrimiento fatídico que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta en Alien: Earth de FX.

En el año 2120, la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: los híbridos (robots humanoides con conciencia humana). El primer prototipo híbrido, llamado Wendy, marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado.

Liderada por Chandler, la serie cuenta con un amplio elenco internacional que incluye a Timothy Olyphant (Kirsh), Alex Lawther (Hermit), Samuel Blenkin (Boy Kavalier), Babou Ceesay (Morrow), Adrian Edmondson (Atom Eins), David Rysdahl (Arthur Sylvia), Essie Davis (Dame Sylvia), Lily Newmark (Nibs), Erana James (Curly), Adarsh Gourav (Slightly), Jonathan Ajayi (Smee), Kit Young (Tootles), Diêm Camille (Siberian), Moe Bar-El (Rashidi) y Sandra Yi Sencindiver (Yutani).

Alien: Earth de FX fue creada para televisión y su productor ejecutivo es Noah Hawley, ganador de los premios Peabody y Emmy®, junto con Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales y Clayton Krueger. Alien: Earth es una producción de FX Productions.

* Una visualización se define como el tiempo de transmisión dividido el tiempo disponible del contenido.

