Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

llega el estreno de “LISTEN TO MY UNCLE – ¡OIGAN A MI TÍO!”, el primer stand-up comedy en inglés en Colombia, también con funciones en español, una propuesta irreverente, auténtica y profundamente cercana que celebra con mucho humor los tropiezos de aprender inglés en nuestro contexto latinoamericano.

Escrito e interpretado por Nelson Pérez Rojas, docente y comediante con una mirada aguda sobre la cotidianidad educativa, este show es una radiografía hilarante de esas situaciones que todos hemos vivido: la pronunciación inentendible, los malentendidos gramaticales y las confusiones culturales que surgen en el camino de dominar un segundo idioma.

“Listen to my uncle” —o su versión en español, “¡Oigan a mi tío!”— es mucho más que un monólogo: es una invitación a reconocernos en las experiencias del otro, a reírnos de nuestros errores y a entender que el aprendizaje también puede ser un acto profundamente liberador y cómico.

Nota recomendada: ¡Cuba Gooding Jr. es la estrella invitada de SMARTFILMS® SUMMIT FEST 2025!

Inspirado en sus años de enseñanza en colegios, universidades y otros espacios formativos del país, Nelson Pérez Rojas convierte su experiencia como profesor en un repertorio de anécdotas tan absurdas como entrañables, con una capacidad única de conectar con el público, sin importar su nivel de inglés.

Una función bilingüe, divertida y refrescante que se presentará marcando un nuevo hito en el humor nacional. En función el viernes 19 y sábado 20 de septiembre en WAW Studio Bogotá.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo

Dictan medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está prófugo de la…
Siga leyendo

Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Siga leyendo

Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

| Confidencial Noticias | ,
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Siga leyendo