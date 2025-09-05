llega el estreno de “LISTEN TO MY UNCLE – ¡OIGAN A MI TÍO!”, el primer stand-up comedy en inglés en Colombia, también con funciones en español, una propuesta irreverente, auténtica y profundamente cercana que celebra con mucho humor los tropiezos de aprender inglés en nuestro contexto latinoamericano.

Escrito e interpretado por Nelson Pérez Rojas, docente y comediante con una mirada aguda sobre la cotidianidad educativa, este show es una radiografía hilarante de esas situaciones que todos hemos vivido: la pronunciación inentendible, los malentendidos gramaticales y las confusiones culturales que surgen en el camino de dominar un segundo idioma.

“Listen to my uncle” —o su versión en español, “¡Oigan a mi tío!”— es mucho más que un monólogo: es una invitación a reconocernos en las experiencias del otro, a reírnos de nuestros errores y a entender que el aprendizaje también puede ser un acto profundamente liberador y cómico.

Inspirado en sus años de enseñanza en colegios, universidades y otros espacios formativos del país, Nelson Pérez Rojas convierte su experiencia como profesor en un repertorio de anécdotas tan absurdas como entrañables, con una capacidad única de conectar con el público, sin importar su nivel de inglés.

Una función bilingüe, divertida y refrescante que se presentará marcando un nuevo hito en el humor nacional. En función el viernes 19 y sábado 20 de septiembre en WAW Studio Bogotá.