La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha anunciado este lunes el primer cabeza de cartel de la segunda edición del Galicia Fest, que se celebrará los días 26 y 27 de junio contando con La Reina del Flow, el fenómeno musical y televisivo latinoamericano que triunfa en Netflix.
Tal como ha informado el ente provincial, la actuación será en el puerto de Vigo el viernes 26 y contará con el elenco original de la serie, como Carlos Torres, Jay Torres o María José Vargas, cantando temas como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’.
El concierto de Vigo se enmarca dentro de la gira internacional de La reina del Flow, que también parará en A Coruña el 27 de junio.
«Para la Diputación de Pontevedra es un placer volver a impulsar la conexión entre el puerto y la ciudad con una oferta musical y de ocio dinámica. Estoy convenida de que serán dos días de celebración que, como el año pasado, llenarán el Puerto de Trasatlánticos de música y buen ambiente», ha afirmado Sánchez, reivindicando el patrocinio de Diputación y Xunta de este evento.
Tanto las entradas para el viernes como los abonos para asistir a todo el festival saldrán a la venta este martes, día 10 de febrero, a las 12.00 horas, con importes iniciales de 25 y 40 euros, respectivamente.
