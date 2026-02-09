Ir al contenido principal

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha anunciado este lunes el primer cabeza de cartel de la segunda edición del Galicia Fest, que se celebrará los días 26 y 27 de junio contando con La Reina del Flow, el fenómeno musical y televisivo latinoamericano que triunfa en Netflix.

Tal como ha informado el ente provincial, la actuación será en el puerto de Vigo el viernes 26 y contará con el elenco original de la serie, como Carlos Torres, Jay Torres o María José Vargas, cantando temas como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’.

El concierto de Vigo se enmarca dentro de la gira internacional de La reina del Flow, que también parará en A Coruña el 27 de junio.

«Para la Diputación de Pontevedra es un placer volver a impulsar la conexión entre el puerto y la ciudad con una oferta musical y de ocio dinámica. Estoy convenida de que serán dos días de celebración que, como el año pasado, llenarán el Puerto de Trasatlánticos de música y buen ambiente», ha afirmado Sánchez, reivindicando el patrocinio de Diputación y Xunta de este evento.

Tanto las entradas para el viernes como los abonos para asistir a todo el festival saldrán a la venta este martes, día 10 de febrero, a las 12.00 horas, con importes iniciales de 25 y 40 euros, respectivamente.

