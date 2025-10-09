Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Sofitel Barú Cartagena continúa su homenaje a la riqueza culinaria de Colombia con la segunda edición de Sabores y Memorias, un ciclo gastronómico dedicado a exaltar el conocimiento de las cocineras ancestrales del país. Tras el éxito de su primera entrega con Mamá Luz, el resort de lujo recibe los días 9 y 10 de octubre de 2025 a Elsi Valencia, reconocida portadora de la cocina tradicional del Pacífico colombiano, en una experiencia que promete unir sabores, territorios y memorias.

La programación iniciará el 9 de octubre con un taller demostrativo en el restaurante Calablanca, donde Elsi compartirá sus saberes y los ingredientes esenciales de su tradición culinaria. El evento culminará el 10 de octubre con la cena especial Cuando se encuentran dos mares, una propuesta colaborativa entre Valencia y el equipo del Sofitel liderado por el chef ejecutivo Patrice Guaus y el sous chef Andrés Segura. Esta cena buscará crear un diálogo entre las cocinas del Caribe y el Pacífico, resaltando la diversidad y riqueza de la identidad colombiana.

Para Elsi Valencia, la cocina es más que un arte: es memoria, resistencia y legado. Con una vida dedicada a preservar las recetas heredadas de sus ancestras, Valencia se ha convertido en una maestra y referente para nuevas generaciones, promoviendo una gastronomía que conecta comunidad, territorio e historia. Su presencia en Sabores y Memorias refuerza el valor de la tradición como una herramienta viva para transformar realidades.

Nota recomendada: Regresan «Las Novias de Travolta»

Con esta iniciativa, el Sofitel Barú Cartagena reafirma su compromiso con la sostenibilidad cultural y la preservación del patrimonio inmaterial de Colombia. Sabores y Memorias no solo celebra los sabores ancestrales, sino que los lleva a un escenario de lujo y sofisticación, donde cada plato cuenta una historia y cada encuentro se convierte en un homenaje a las raíces profundas del país.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Siga leyendo

Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo