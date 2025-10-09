El Sofitel Barú Cartagena continúa su homenaje a la riqueza culinaria de Colombia con la segunda edición de Sabores y Memorias, un ciclo gastronómico dedicado a exaltar el conocimiento de las cocineras ancestrales del país. Tras el éxito de su primera entrega con Mamá Luz, el resort de lujo recibe los días 9 y 10 de octubre de 2025 a Elsi Valencia, reconocida portadora de la cocina tradicional del Pacífico colombiano, en una experiencia que promete unir sabores, territorios y memorias.

La programación iniciará el 9 de octubre con un taller demostrativo en el restaurante Calablanca, donde Elsi compartirá sus saberes y los ingredientes esenciales de su tradición culinaria. El evento culminará el 10 de octubre con la cena especial Cuando se encuentran dos mares, una propuesta colaborativa entre Valencia y el equipo del Sofitel liderado por el chef ejecutivo Patrice Guaus y el sous chef Andrés Segura. Esta cena buscará crear un diálogo entre las cocinas del Caribe y el Pacífico, resaltando la diversidad y riqueza de la identidad colombiana.

Para Elsi Valencia, la cocina es más que un arte: es memoria, resistencia y legado. Con una vida dedicada a preservar las recetas heredadas de sus ancestras, Valencia se ha convertido en una maestra y referente para nuevas generaciones, promoviendo una gastronomía que conecta comunidad, territorio e historia. Su presencia en Sabores y Memorias refuerza el valor de la tradición como una herramienta viva para transformar realidades.

Con esta iniciativa, el Sofitel Barú Cartagena reafirma su compromiso con la sostenibilidad cultural y la preservación del patrimonio inmaterial de Colombia. Sabores y Memorias no solo celebra los sabores ancestrales, sino que los lleva a un escenario de lujo y sofisticación, donde cada plato cuenta una historia y cada encuentro se convierte en un homenaje a las raíces profundas del país.