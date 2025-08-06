La capital colombiana vivió una noche histórica para su escena gastronómica con la realización de la primera Gala Visa Fine Dining Table en Latinoamérica, un evento sin precedentes que reunió a más de 400 invitados en el emblemático Gimnasio Moderno. Chefs, sommeliers, productores, periodistas, foodies y figuras clave del sector se congregaron para celebrar lo mejor de la cocina colombiana, destacando el talento, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que impulsan la evolución del país como destino gastronómico global.

Durante la velada se entregaron los Premios Fine Dining Table Colombia 2025, reconociendo a los mejores exponentes en categorías como Mejor Diseño de Restaurante (Adriano en Casa República), Mejor Cocktail Bar (Mamba Negra), Mejor Servicio (Restaurante Río) y Mejor Chef Fine Dining Table, galardón compartido por Leonor Espinosa y Álvaro Clavijo. También se otorgaron menciones especiales a restaurantes como Astoria Roof Top y Grupo Seratta, mientras que la máxima distinción, los Sartenes de Fuego, fueron otorgados a más de 40 restaurantes en tres niveles, con El Chato, Celele, Leo Bogotá y Harry Sasson entre los destacados con tres fuegos.

La noche también marcó el lanzamiento oficial de la membresía Fine Dining Table, una suscripción exclusiva que ofrecerá a los amantes de la alta cocina acceso prioritario a experiencias culinarias únicas. Con el respaldo de VISA y marcas como Moët & Chandon, Heineken y Postobón, la gala reafirmó el papel de la gastronomía como motor económico, social y cultural. Como cierre, se anunció que la próxima edición de Fine Dining Table se celebrará en Panamá, ampliando así el alcance de esta plataforma que busca “reconocer, visibilizar e inspirar”, en palabras de su cofundador Alexander De Mondey.

