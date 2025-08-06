Confidencial Noticias
La capital colombiana vivió una noche histórica para su escena gastronómica con la realización de la primera Gala Visa Fine Dining Table en Latinoamérica, un evento sin precedentes que reunió a más de 400 invitados en el emblemático Gimnasio Moderno. Chefs, sommeliers, productores, periodistas, foodies y figuras clave del sector se congregaron para celebrar lo mejor de la cocina colombiana, destacando el talento, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que impulsan la evolución del país como destino gastronómico global.
Durante la velada se entregaron los Premios Fine Dining Table Colombia 2025, reconociendo a los mejores exponentes en categorías como Mejor Diseño de Restaurante (Adriano en Casa República), Mejor Cocktail Bar (Mamba Negra), Mejor Servicio (Restaurante Río) y Mejor Chef Fine Dining Table, galardón compartido por Leonor Espinosa y Álvaro Clavijo. También se otorgaron menciones especiales a restaurantes como Astoria Roof Top y Grupo Seratta, mientras que la máxima distinción, los Sartenes de Fuego, fueron otorgados a más de 40 restaurantes en tres niveles, con El Chato, Celele, Leo Bogotá y Harry Sasson entre los destacados con tres fuegos.
La noche también marcó el lanzamiento oficial de la membresía Fine Dining Table, una suscripción exclusiva que ofrecerá a los amantes de la alta cocina acceso prioritario a experiencias culinarias únicas. Con el respaldo de VISA y marcas como Moët & Chandon, Heineken y Postobón, la gala reafirmó el papel de la gastronomía como motor económico, social y cultural. Como cierre, se anunció que la próxima edición de Fine Dining Table se celebrará en Panamá, ampliando así el alcance de esta plataforma que busca “reconocer, visibilizar e inspirar”, en palabras de su cofundador Alexander De Mondey.
