Quienes han dedicado su vida al arte de la actuación, consideran que el teatro representa una experiencia única y profundamente transformadora. No se trata solo de interpretar un personaje, sino de vivirlo en el escenario, de sentir cada emoción y transmitirla con autenticidad al público. El teatro exige una conexión inmediata, casi instintiva, entre el actor y los espectadores, un vínculo que se construye en segundos y que convierte cada función en una experiencia irrepetible.

Esa conexión fugaz pero intensa es lo que muchos actores describen como un momento mágico, difícil de explicar con palabras. Es en ese instante cuando el escenario se convierte en un universo paralelo, donde la ficción cobra vida y el espectador deja de ser un simple observador para volverse parte de la historia. El teatro, con su cercanía, su verdad y su vulnerabilidad, tiene un poder especial: el de hacer vibrar tanto al que actúa como al que observa.

Actores de diferentes edades y trayectoria responden a la periodista de Confidencial Noticias, Milena Ardila, por esa magia que tienen el teatro.

