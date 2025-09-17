Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Quienes han dedicado su vida al arte de la actuación, consideran que el teatro representa una experiencia única y profundamente transformadora. No se trata solo de interpretar un personaje, sino de vivirlo en el escenario, de sentir cada emoción y transmitirla con autenticidad al público. El teatro exige una conexión inmediata, casi instintiva, entre el actor y los espectadores, un vínculo que se construye en segundos y que convierte cada función en una experiencia irrepetible.

Esa conexión fugaz pero intensa es lo que muchos actores describen como un momento mágico, difícil de explicar con palabras. Es en ese instante cuando el escenario se convierte en un universo paralelo, donde la ficción cobra vida y el espectador deja de ser un simple observador para volverse parte de la historia. El teatro, con su cercanía, su verdad y su vulnerabilidad, tiene un poder especial: el de hacer vibrar tanto al que actúa como al que observa.

Actores de diferentes edades y trayectoria responden a la periodista de Confidencial Noticias, Milena Ardila, por esa magia que tienen el teatro.

Nota recomendada: ¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

La Plenaria del Senado declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista

| Confidencial Noticias | , ,
La plenaria del Senado de la República aprobó una proposición de autoría de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín y del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, pidiendo declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. La…
Siga leyendo

Movimiento de Juan Fernando Cristo anuncia coalición con la Alianza Verde para sus listas a Congreso

| Confidencial Noticias | , ,
El movimiento político que encabeza el exministro del Interior y excongresista, Juan Fernando Cristo integrará una coalición con el partido Alianza Verde para conformar una lista única a Senado y Cámara de Representantes. La noticia fue confirmada en la…
Siga leyendo

Ejército neutraliza a tres integrantes del Clan del Golfo en el Chocó

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército desarrollaron una operación militar en zona rural del municipio de Nóvita, departamento del Chocó, donde se encontraban aproximadamente 30 integrantes del Clan del Golfo, con quienes sostuvieron combates en donde tres de ellos fueron…
Siga leyendo

Gustavo Petro culpa a sus antecesores por la descertificación

| Confidencial Noticias | ,
Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que los problemas de crecimiento de cultivos ilícitos no corresponden a su gobierno, sino que según el, es un tema heredado de períodos anteriores. “Esta es la tendencia de crecimiento de los…
Siga leyendo

Los exfarc sentenciados por la JEP seguirán haciendo política

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia contra los últimos siete miembros del secretariado de las extintas Farc por los miles de secuestros cometidos durante el enfrentamiento que sostuvo esta guerrilla con el Estado. …
Siga leyendo