Durante 2026, la Temporada de Premios de TNT y HBO Max continúa reuniendo a la audiencia latinoamericana en torno a las galas de premiación más esperadas del mundo que reconocen lo mejor del cine, las series y la música.La 83ª Entrega Anual de los Golden Globes® se realizará el próximo 11 de enero de 2026, desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, y podrá verse en vivo por TNT y HBO Max.

La aclamada comediante y actriz Nikki Glaser, nominada al Golden Globe®, al Grammy® y al Emmy® será nuevamente la presentadora de la entrega de los GOLDEN GLOBES®.

La lista completa de nominados de los GOLDEN GLOBES®, usualmente referida como “la fiesta del año de Hollywood” y que celebra lo mejor del cine y la televisión, se dio a conocer, presentada por Marlon Wayans y Skype P. Marshall.

Para ver la lista de nominados, click aquí.

HBO Max obtuvo 15 nominaciones a los GOLDEN GLOBES®, distribuidas entre 5 producciones originales de HBO y 2 producciones Max Original. Entre ellas se destacan:

6 nominaciones para THE WHITE LOTUS (HBO Original) incluyendo Mejor Serie Dramática de Televisión; Mejor Interpretación de una Actriz de Reparto en Serie Dramática para Carrie Coon, Parker Posey y Aimee Lou Wood; y Mejor Interpretación de un Actor de Reparto en Serie Dramática para Walton Goggins y Jason Isaacs.

3 nominaciones para HACKS (Max Orginal) incluyendo Mejor Serie de Comedia o Musical de Televisión, Mejor Interpretación de una Actriz en una serie de Comedia o Musical para Jean Smart, y Mejor Interpretación de una Actriz de Reparto en una serie de Comedia o Musical para Hannah Einbinder.

2 nominaciones para THE PITT (Max Original) incluyendo Mejor Serie Dramática de Televisión y Mejor Interpretación de un Actor en una Serie Dramática de Televisión para Noah Wyle.

1 nominación para THE LAST OF US (HBO Original) en la categoría Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie Dramática para Bella Ramsey.

1 nominación para TASK: UNIDAD ESPECIAL (HBO Original) en la categoría Mejor Interpretación de un Actor en una Serie Dramática para Mark Ruffalo.

1 nominación para BILL MAHER: ¿ALGUIEN MÁS ESTÁ VIENDO ESTO? (HBO Original) en la categoría Mejor Interpretación en un Stand Up de Comedia para Televisión para Bill Maher.

1 nominación para BRETT GOLDSTEIN: LA SEGUNDA MEJOR NOCHE DE TU VIDA (HBO Original) en la categoría Mejor Interpretación en un Stand Up de Comedia para Televisión para Brett Goldstein.

Por su parte, Warner Bros. obtuvo 18 nominaciones por sus películas, entre las que se destacan:

9 nominaciones para UNA BATALLA TRAS OTRA incluyendo, Mejor Película Musical o de Comedia; Mejor Interpretación de una Actriz en Película Musical o de Comedia para Chase Infiniti; Mejor Interpretación de un Actor en Película Musical o de Comedia para Leonardo Di Caprio; Mejor Interpretación de una Actriz de Reparto en Película para Teyana Taylor; Mejor Interpretación de un Actor de Reparto en Película para Benicio del Toro y Sean Penn; Mejor Dirección de Película para Paul Thomas Anderson; Mejor Guion de Película para Paul Thomas Anderson y Mejor Banda Sonora de Película para Jonny Greenwood.

7 nominaciones para PECADORES incluyendo, Mejor Película Dramática; Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla; Mejor Interpretación de un Actor en Película Dramática para Michael B. Jordan; Mejor Dirección de Película para Ryan Coogler; Mejor Guion de Película para Ryan Coogler; Mejor Banda Sonora de Película para Ludwig Göransson; Mejor Canción Original de Película – “I Lied to You” con música y letras de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson.

2 nominaciones para LA HORA DE LA DESAPARICIÓN incluyendo Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla y Mejor Interpretación de una Actriz de Reparto en Película para Amy Madigan.

Los resultados fueron determinados por aproximadamente 300 miembros votantes, que representan a más de 70 países. Este año, los premios contarán con un total de 28 categorías, incluyendo la nueva categoría de Mejor Podcast que se incorpora para reflejar el amplio espectro del entretenimiento acompañando el consumo de la audiencia alrededor del mundo.

Los productores ganadores de múltiples Emmy®, Glenn Weiss y Ricky Kirshner de White Cherry Entertainment (WCE), regresarán como productores ejecutivos y showrunners para la 83ª Entrega Anual de los GOLDEN GLOBES®. Dick Clark Productions planificará, organizará y producirá la ceremonia, vista en más de 185 países y territorios en todo el mundo. Este año, los votos fueron nuevamente tabulados por KPMG, la firma estadounidense de auditoría, impuestos y asesoría.

