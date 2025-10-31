Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El próximo 2 de noviembre, el Teatro Metropolitano de Medellín se vestirá de gala para recibir la decimotercera edición de los Premios Macondo, el reconocimiento más importante del país al cine nacional. La ceremonia, que comenzará a las 8:00 p.m., será transmitida por TNT y HBO Max. Esta edición contará con la conducción de Carolina Gómez, Paola Turbay y Cristian Tappan, tres de las figuras más queridas y representativas de la televisión y el cine colombiano.

Previo a la gala, desde las 7:30 p.m., Heisel Mora será la anfitriona del pre-show en el Punto de Encuentro, donde conversará con celebridades, directores y nominados que harán parte de esta gran celebración del cine colombiano.

Desde hace más de una década, los Premios Macondo, creados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2010, rinden homenaje al talento local y a las producciones que construyen la identidad audiovisual del país. Inspirados en el espíritu literario de Gabriel García Márquez, los Macondo se han consolidado como un símbolo de orgullo cultural y una plataforma para proyectar el talento colombiano en el panorama iberoamericano.

En palabras de Lina Villegas, líder de contenidos de Warner Bros. Discovery, “los Premios Macondo son una oportunidad para impulsar la industria audiovisual local y darle visibilidad al talento colombiano. Este año queremos celebrar a quienes, desde la creatividad y la pasión, hacen posible que nuestras historias lleguen a más públicos”.

Con esta nueva edición, los Premios Macondo reafirman su compromiso con la promoción y fortalecimiento del cine colombiano, reconociendo a los creadores que continúan ampliando las fronteras de nuestra cultura a través de la pantalla.

Nota recomendada: “SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE”: llega al cine

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Siga leyendo

Investigación disciplinaria al director de la Oficina de Derechos de Autor

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Edwin Robles Chaparro, por incumplir la Ley de Cuotas. El Ministerio Público indicó que el funcionario habría pasado por alto dar…
Siga leyendo

Fiscal confirma que seguirá investigando la campaña de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
Luego de la visita de inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del partido Colombia Humana en el marco de la investigación a la campaña del presidente, Gustavo Petro, por posible violación de topes, la jefa del ente investigador,…
Siga leyendo

Carolina Corcho dice que como cabeza de lista del Pacto Histórico puede ayudar a elegir 55 senadores

| Confidencial Noticias | , ,
La exministra de salud, Carolina Corcho, al confirmar su participación en la campaña electoral para Senado por el Pacto Histórico, prometió que como cabeza de lista trabajará por conseguir la elección de 55 senadores de esta fuerza política y 86…
Siga leyendo

«Sin aval fiscal no se puede aprobar la reforma a la salud»: Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , , ,
El Gobierno Nacional envió mensaje de urgencia al Legislativo para que la Comisión Séptima discuta el proyecto de reforma a la salud. Al respecto, habla la senadora Nadia Blel, quien propuso suspender el debate de la iniciativa hasta tanto no se definan las…
Siga leyendo