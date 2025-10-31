El próximo 2 de noviembre, el Teatro Metropolitano de Medellín se vestirá de gala para recibir la decimotercera edición de los Premios Macondo, el reconocimiento más importante del país al cine nacional. La ceremonia, que comenzará a las 8:00 p.m., será transmitida por TNT y HBO Max. Esta edición contará con la conducción de Carolina Gómez, Paola Turbay y Cristian Tappan, tres de las figuras más queridas y representativas de la televisión y el cine colombiano.

Previo a la gala, desde las 7:30 p.m., Heisel Mora será la anfitriona del pre-show en el Punto de Encuentro, donde conversará con celebridades, directores y nominados que harán parte de esta gran celebración del cine colombiano.

Desde hace más de una década, los Premios Macondo, creados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2010, rinden homenaje al talento local y a las producciones que construyen la identidad audiovisual del país. Inspirados en el espíritu literario de Gabriel García Márquez, los Macondo se han consolidado como un símbolo de orgullo cultural y una plataforma para proyectar el talento colombiano en el panorama iberoamericano.

En palabras de Lina Villegas, líder de contenidos de Warner Bros. Discovery, “los Premios Macondo son una oportunidad para impulsar la industria audiovisual local y darle visibilidad al talento colombiano. Este año queremos celebrar a quienes, desde la creatividad y la pasión, hacen posible que nuestras historias lleguen a más públicos”.

Con esta nueva edición, los Premios Macondo reafirman su compromiso con la promoción y fortalecimiento del cine colombiano, reconociendo a los creadores que continúan ampliando las fronteras de nuestra cultura a través de la pantalla.

