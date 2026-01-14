DOÑA BEJA, tendrá un estreno mundial simultáneo el 2 de febrero. Además de su estreno nacional, la producción se estrenará en más de 100 países y territorios de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, Portugal, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong.

Inspirada en la vida de Ana Jacinta de São José, figura histórica de Minas Gerais, DOÑA BEJA presenta una nueva interpretación de la telenovela que se emitió en televisión en la década de 1980. Para recrear el universo, la producción construyó un set de 1710 m² y utilizó más de 3000 piezas de vestuario confeccionadas especialmente para la obra.

La narrativa sigue la história de una mujer que desafía las normas sociales impuestas en su época en un contexto marcado por restricciones y desigualdades. A lo largo de la trama, temas como el deseo, la libertad, el poder y la venganza se entrelazan en la construcción de un personaje complejo, cuya inteligencia y postura independiente la colocan en constante conflicto.

DOÑA BEJA es una telenovela producida por Floresta y licenciada por Warner Bros. Discovery. Escrito por Daniel Berlinsky y António Barreira con la colaboración de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia y Ceci Alves. Dirección general de Hugo de Sousa y dirección de Bia Coelho, João Boltshauser, Rogerio Sagui, Thiago Teitelroit y Ana Angel. Por parte de Floresta, la producción ejecutiva corre a cargo de Adriana Silva (Dida), Roberta Guzzon y Tayane Saad. La producción se basa en la sinopsis desarrollada por Renata Jhin, António Barreira y Daniel Berlinsky, en una reinterpretación de la obra original creada por Wilson Aguiar Filho. Por parte de Warner Bros. Discovery, la producción cuenta con la supervisión de Mariano César y Anouk Aaron.

Nota recomendada: Dos series que llegan a Netflix en el mes de enero