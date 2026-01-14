Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

DOÑA BEJA, tendrá un estreno mundial simultáneo el 2 de febrero. Además de su estreno nacional, la producción se estrenará en más de 100 países y territorios de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, Portugal, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong.

Inspirada en la vida de Ana Jacinta de São José, figura histórica de Minas Gerais, DOÑA BEJA presenta una nueva interpretación de la telenovela que se emitió en televisión en la década de 1980. Para recrear el universo, la producción construyó un set de 1710 m² y utilizó más de 3000 piezas de vestuario confeccionadas especialmente para la obra.

La narrativa sigue la história de una mujer que desafía las normas sociales impuestas en su época en un contexto marcado por restricciones y desigualdades. A lo largo de la trama, temas como el deseo, la libertad, el poder y la venganza se entrelazan en la construcción de un personaje complejo, cuya inteligencia y postura independiente la colocan en constante conflicto.

DOÑA BEJA es una telenovela producida por Floresta y licenciada por Warner Bros. Discovery. Escrito por Daniel Berlinsky y António Barreira con la colaboración de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia y Ceci Alves. Dirección general de Hugo de Sousa y dirección de Bia Coelho, João Boltshauser, Rogerio Sagui, Thiago Teitelroit y Ana Angel. Por parte de Floresta, la producción ejecutiva corre a cargo de Adriana Silva (Dida), Roberta Guzzon y Tayane Saad. La producción se basa en la sinopsis desarrollada por Renata Jhin, António Barreira y Daniel Berlinsky, en una reinterpretación de la obra original creada por Wilson Aguiar Filho. Por parte de Warner Bros. Discovery, la producción cuenta con la supervisión de Mariano César y Anouk Aaron.

Nota recomendada: Dos series que llegan a Netflix en el mes de enero

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo

Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa

| Confidencial Noticias | , ,
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
Siga leyendo

¿Están espiando desde el Gobierno al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dice tener pruebas que evidenciarían que su teléfono celular se encuentra interceptado de manera ilegal. El funcionario hizo esta revelación en entrevista para Caracol Radio, donde dijo además que este…
Siga leyendo

La respuesta de Gustavo Petro al ELN

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro dio respuesta a la propuesta del Ejército de Liberación (ELN) para que se trabaje en la puesta en marcha de un acuerdo nacional donde tenga amplia participación la sociedad civil. El primer mandatario le recordó al ELN que…
Siga leyendo

¿A qué viaja el ministro de Defensa a los EE.UU.?

| Confidencial Noticias | ,
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez viajó con un equipo de personas de su equipo a los Estados Unidos con la idea de fortalecer los lasos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. El MinDefensa tendrá…
Siga leyendo