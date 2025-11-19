El cantante Eros Ramazzotti ha presentado este miércoles en Italia su nuevo disco, ‘Una historia importante’, que sale a la venta este viernes, 21 de noviembre, y que supone «una nueva manera de empezar» en una carrera musical de la que se siente «muy orgulloso»

«Para mí, hacer este trabajo es una manera de cerrar estos 40 años y es como empezar otras carreras. Estoy muy orgulloso», ha afirmado el cantante en una charla con su hija Aurora Ramazzotti.

Ramazzotti ha asegurado que una de las cosas más importante de este nuevo disco son las personas que participan en él, como la cantante Alicia Keys con la que interpreta ‘La Aurora’, en alusión a su hija. La cantante también ha participado durante unos minutos en la charla y ha explicado cómo fue la experiencia junto al italiano.

«Me encantó la canción y lo que más me tocó es que era para ti (Aurora). Saber que había ese amor y la forma en la que describe el amor de un padre a su hija me hizo reflexionar sobre mis propios hijos», ha asegurado la cantante, que ha señalado que la colaboración ha sido una «experiencia preciosa». «Estuve trabajando para asegurarme de que mi italiano estuviera a la altura. Fue genial», ha manifestado Alicia Keys.

El cantante ha recordado algunas anécdotas de su carrera, como cuando Pavarotti le enseñó a calentar la voz con hielo o cuando conoció a Michael Jackson. «Le entregamos 100.000 dólares para su asociación, Neverland. Sí, pero estaba ahí esos años para hacer algo. Pero, tuvimos que esperar un día entero y aun así le dimos los 100.000 dólares. Imagina cuánto habríamos esperado si no le hubiéramos dado nada», ha relatado antes de reconocer que a Michael Jackson «no se le podía tocar». «Era imposible», ha subrayado.

Por otro lado, Ramazzotti ha asegurado que nunca ha necesitado autotune para sus discos y sus conciertos y ha lamentado que en la actualidad se «abuse» de esta herramienta. En este sentido, ha agregado que el público, en ocasiones, no nota la diferencia entre quienes lo usan y quienes no lo utilizan. «Ya es hora de volver al pasado y valorar a quienes cantan de verdad. El éxito es hermoso si valora a la persona y al artista , no solo por las reproducciones y los clics», ha sentenciado.

Colaboración con Rosalía

Asimismo, su hija Aurora, en tono de broma, le ha pedido cumplir su sueño de hacer una colaboración con Rosalía y otra con el cantante estadounidense Benson Boone. Sin embargo, el cantante ha asegurado que él «daría lo que fuese» por colaborar con Lady Gaga

Para la producción de este nuevo proyecto, que fusiona pasado, presente y futuro en un único sonido, Eros vuelve a colaborar con CanovA. El álbum entrelaza en 15 pistas canciones inéditas con algunos de los éxitos más icónicos de su carrera, reeditados en nuevas versiones junto a grandes artistas internacionales e italianos.

Entre los inéditos del álbum – ‘Fiesta, ‘Mañana’, ‘Solo junto a ti’, ‘Estúpidas palabras románticas’, ‘5 segundos’ – también está el primer sencillo ‘Mi día preferido’ – escrito con Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA

Asimismo, el cantante es embarcará en una nueva gira con ‘Una historia importante world tour’, que arrancará en Febrero en Paris y recorrerá 30 países de Europa, Norteamérica-Canadá y Latinoamérica.

El tour llegará a España en mayo, con dos fechas el 2 de mayo en Barcelona (Palau Sant Jordi) y el 4 de mayo en Madrid (Movistar Arena). Desde el 06 de junio 2026 también llegará el regreso de Eros Ramazzotti a los estadios italianos. Las entradas estarán disponibles a partir de las 18:00 (hora local) del viernes 21 de noviembre.