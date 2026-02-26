Viajar ya no es solo tachar monumentos de una lista. Es oler el pan recién salido del horno en una calle adoquinada, escuchar cómo burbujea una salsa heredada por generaciones y sentarse a la mesa como un local más. Hoy, los destinos más memorables se descubren con el paladar, porque la cocina es el idioma secreto que todos entendemos.

Ese espíritu de calidez y hospitalidad, que tantas veces se comparte alrededor de una mesa, es el mismo que celebran los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com , donde millones de opiniones reales reconocen a quienes hacen que cada estadía se sienta como en casa.

En Booking.com cada viaje tiene su propio sabor. Por eso, además de alojamientos únicos, la plataforma conecta a los viajeros con experiencias culinarias que transforman una visita en una historia que se cuenta con entusiasmo al regresar.

Lima, Perú – Clase de cocina peruana, tour por el mercado local y degustación de frutas exóticas

Capital gastronómica de América Latina, Lima combina tradición y vanguardia en una escena culinaria reconocida a nivel mundial. La experiencia comienza con un recorrido por un mercado local, donde los viajeros descubren ingredientes emblemáticos y degustan frutas exóticas como la chirimoya o el aguaymanto. Guiados por expertos, aprenden sobre la riqueza de la despensa peruana antes de dirigirse a una clase práctica de cocina. Allí preparan clásicos como el ceviche o el lomo saltado, entendiendo el equilibrio de sabores que define la gastronomía del país. Es una inmersión completa en la identidad peruana a través de sus ingredientes y técnicas.

Bangkok, Tailandia – Tour gastronómico Old Siam Bangkok con más de 15 degustaciones

Bangkok seduce con su energía vibrante, templos dorados y una cultura culinaria que conquista a cada paso. En el tour gastronómico Old Siam, los viajeros recorren barrios históricos mientras degustan más de 15 especialidades tradicionales, desde platos callejeros hasta dulces locales. Cada parada revela recetas transmitidas por generaciones y el equilibrio característico entre lo dulce, lo ácido y lo picante. Acompañados por guías expertos, descubren historias y secretos detrás de cada preparación. Es una experiencia dinámica que permite conocer la ciudad a través de su cocina más auténtica.

San Juan, Puerto Rico – FlyDining: Brunch con vistas al océano y brisa tropical (3 platos)

Entre calles coloridas y fortalezas históricas frente al mar Caribe, San Juan ofrece un escenario vibrante donde cultura y naturaleza se encuentran. La experiencia FlyDining eleva literalmente el concepto de brunch, invitando a los viajeros a disfrutar de un menú de tres tiempos suspendidos en el aire, con vistas panorámicas al océano. Cada plato combina sabores locales con una presentación contemporánea, acompañado por la brisa tropical y el sonido del mar. La propuesta no solo sorprende por su gastronomía, sino también por su perspectiva única de la ciudad. Es una forma inolvidable de saborear Puerto Rico desde las alturas.

Roma, Italia – Clase de Pizza y Tiramisu con vino fino de flujo libre

Roma es un museo al aire libre donde cada plaza y calle empedrada cuenta siglos de historia, y su cocina es parte esencial de ese legado. En esta experiencia, los viajeros se convierten en chefs por un día al aprender a preparar auténtica pizza italiana desde la masa hasta el horneado perfecto. También descubren los secretos del tiramisú tradicional, combinando ingredientes simples con técnica precisa. Todo se disfruta acompañado de vino fino de flujo libre en un ambiente acogedor y social. Es una oportunidad para vivir la dolce vita con harina en las manos y una copa en alto.

Ciudad de México, México – Secretos culinarios en el Centro Histórico de México

En el corazón del Centro Histórico, donde conviven arquitectura colonial y vida contemporánea, Ciudad de México despliega una de las escenas gastronómicas más diversas del continente. Esta experiencia invita a explorar rincones poco conocidos y descubrir los secretos culinarios que definen la identidad capitalina. Los viajeros prueban especialidades tradicionales mientras conocen la historia y el simbolismo detrás de cada platillo. Entre callejones, cantinas y establecimientos emblemáticos, se revela la riqueza cultural que da forma a la cocina mexicana. Es un recorrido que combina sabor, patrimonio y narrativa en cada bocado.

Nota recomendada: Los hombres deciden que comprar más rápido que las mujeres