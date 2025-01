Estos son los actores de la tercera temporada de ‘La Rueda del Tiempo’

Prime Video ha anunciado que Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg, Synnøve Madocy Lund, Shohreh Aghdashloo, Olivia Williams, Luke Fetherston, Callum Kerr y Nuno Lopes se han unido al elenco de la esperadísima tercera temporada de La Rueda del Tiempo, que se estrenará globalmente el 13 de marzo de 2025 en Prime Video. Esta noticia también marca el regreso del popular #WOTWednesdays, una serie semanal de revelaciones para fans con noticias y materiales previos al estreno de la nueva temporada.

La Rueda del Tiempo es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, basada en la exitosa serie de libros de fantasía de Robert Jordan.

La serie de Prime Video La Rueda del Tiempo ha consolidado su lugar como un éxito monumental para la plataforma. Basada en la querida y épica serie de libros de fantasía de Robert Jordan, el programa narra una historia de magia, destino y aventura que ha cautivado la imaginación de los fanáticos en todo el mundo. En 2021, la primera temporada se lanzó como el debut de serie original más grande en la historia de Prime Video en ese momento, destacándose tanto en alcance como en adquisición de suscriptores. Continúa permaneciendo entre los tres debuts de series más importantes de todos los tiempos en Prime Video, sólo detrás de The Lord of the Rings: The Rings of Power y Fallout. En general, la serie ha generado más de 100 millones de espectadores en todo el mundo hasta la fecha. Además, tanto la primera temporada como la segunda están certificadas como ‘Fresh’ en Rotten Tomatoes, consolidando aún más el reconocimiento crítico de la serie. La Rueda del Tiempo sirve como una piedra angular del catálogo de series de fantasía de alta calidad y éxito de Amazon MGM Studios, y juntas, estas series subrayan el liderazgo del estudio en ofrecer historias prémium a una audiencia global.

En La Rueda del Tiempo, un humilde joven granjero, Rand al’Thor, descubre que es El Dragón Renacido, una figura peligrosa de la historia destinada a salvar el mundo… o a destruirlo. El Reloj del Tiempo gira, y la Última Batalla se acerca.

Después de derrotar a Ishamael, uno de los más poderosos de los Renegados, al final de la segunda temporada, Rand se reúne con sus amigos en la ciudad de Fal Dara y es proclamado El Dragón Renacido. Pero en la tercera temporada, las amenazas contra la Luz se multiplican: la Torre Blanca está dividida, la Ajah Negra corre libre, viejos enemigos regresan a los Dos Ríos, y los Renegados restantes están tras la pista del Dragón… incluyendo a Lanfear, cuya relación con Rand marcará una elección crucial entre la Luz y la Oscuridad para ambos. A medida que los lazos con su pasado comienzan a desmoronarse y su poder corrompido se vuelve más fuerte, Rand se vuelve cada vez más irreconocible para sus aliados más cercanos, Moiraine y Egwene. Estas poderosas mujeres, que comenzaron la serie como maestra y estudiante, ahora deben trabajar juntas sin importar el costo para evitar que el Dragón se pase a la Oscuridad.

La Rueda del Tiempo está protagonizada por Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl) en el papel de Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) como al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski (Gran Turismo) como Rand al’Thor, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) como Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) como Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) como Perrin Aybara, Dónal Finn (Rogue Heroes) como Mat Cauthon, Ceara Coveney (Young Wallander) como Elayne Trakand, Kate Fleetwood (Harlots) como Leandrin Guirale, Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders) como Lanfear, Ayoola Smart (Killing Eve) como Aviendha, Kae Alexander (Game of Thrones) como Min Farshaw, Sophie Okenedo (Hotel Rwanda, Slow Horses) como Siuan Sanche, y Shohreh Aghdashloo (House of Saddam, The Penguin) como Elaida do Avriny a’Roihan.

La Rueda del Tiempo fue adaptada para televisión por el productor ejecutivo y cabeza creativa Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). También sirven como productores ejecutivos: Rick Selvage y Larry Mondragon de iwot productions (Winter Dragon), Ted Field de Radar Pictures (Jumanji: The Next Level, Winter Dragon), Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Ciaran Donnelly (Kin), Justine Juel Gillmer (The Survivor, Halo), Dave Hill (Game of Thrones) y Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl). La Rueda del Tiempo es coproducida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios.

Todos los episodios de las dos primeras temporadas de La Rueda del Tiempo ya están disponibles en Prime Video.

Isabella Bucceri (Finally Me, Everything in Between) interpretará a ‘Faile Bashere’, una Cazadora del Cuerno originaria de Saldaea, cuya búsqueda por encontrar un preciado relicario la lleva hasta los Dos Ríos.

Nukâka Coster-Waldau (Thin Ice, Anori) dará vida a ‘Bair’, la Sabia mayor de los Taardad Aiel, la más respetada entre ellos. Su autoridad y sabiduría superan incluso a las del Jefe del Clan. Además de canalizar el Poder Único, tiene acceso a una habilidad más mística.

Salóme Gunnarsdóttir (The Lazarus Project, Justice League) interpretará a ‘Melaine’, una sabia de los Taardad Aiel. Aunque no puede canalizar, posee acceso a un poder más místico.

Björn Landberg (las series alemanas Galileo Mystery, Unter uns) será ‘Rhuarc’, el respetado Jefe del Clan de los Taardad Aiel. Habiendo superado la prueba de Rhuidean, es uno de los pocos Aiel que sabe qué se encuentra dentro de la niebla, aunque tiene prohibido hablar de ello.

Synnøve Madocy Lund (Ragnarok, Saw X) interpretará a ‘Melhindra’, una sobreviviente de Malkieri que fue acogida y criada por los Taardad Aiel.

Shohreh Aghdashloo (The Chess Game of the Wind, House of Sand and Fog) será ‘Elaida do Avriny a’Roihan’, una poderosa Aes Sedai de la Ajah Roja, tan experta en la política como en canalizar.

Olivia Williams (The Sixth Sense, Rushmore, The Crown) dará vida a ‘Morgase Trakand’, la reina de Andor. Morgase no heredó el trono; cuando la sucesión quedó sin heredero, ella luchó en una brutal guerra contra otros nobles por la sucesión y, gracias a su astucia política y determinación, ganó. Desde entonces, ha jurado proteger a su hija y heredera, Elayne, de pasar por lo mismo. Sin embargo, lejos de ser una tirana, Morgase ha llegado a ser una de las mejores reinas que Andor ha conocido.

Luke Fetherston (Doctor Who, Big Mood) interpretará al ‘Lord Gawyn’ de la Casa Trakand. Un príncipe real de Andor y hermano de Galad y Elayne, Gawyn es un luchador habilidoso, famoso por su atractivo y protector de su hermana menor.

Callum Kerr (Hollyoaks, Monarch) será el ‘Lord Galad’ de la Casa Trakand. Galad es un príncipe real de Andor y hermano mayor de Gawyn y Elayne. Aunque es el primogénito, no es el heredero al trono, ya que Andor es una sociedad matriarcal y el papel de heredera recae en su hermana menor, Elayne.

Nuno Lopes (White Lines, The New Look) interpretará al ‘Lord Gaebril’, el consorte masculino de la reina Morgase. Como su amante y consejero, él la ayuda a supervisar los asuntos políticos y militares. Aunque su poder e influencia son vastos, siempre están subordinados a los de su reina, a quien le juró lealtad y servicio.