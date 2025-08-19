Llega a Colombia Fara Norte, una agrupación que durante diez años ha defendido, renovado y compartido con el mundo la esencia de la música norteña.

El nombre Fara Norte nace de la palabra coloquial “Fara fara”, utilizada en Nuevo León para describir a los músicos tradicionales norteños que con acordeón y bajo quinto; llevan la música a plazas, fiestas y reuniones. Al unirlo con “Norte”, la agrupación reafirma sus raíces y proyecta su sonido desde el norte de México hacia el mundo, honrando su tradición y marcando un estilo propio.

Fundada en marzo de 2015 en el municipio de Galeana, Nuevo León, Fara Norte nació con un acordeón, un bajo quinto y un sueño: preservar y difundir la música norteña con un estilo propio y original. Ese mismo año, ganaron la Presea Fara fara de Oro, marcando el inicio de un camino artístico que los llevó a escenarios de todo México.

En 2022, su sonido cruzó el Atlántico para presentarse en el Festival Internacional Hispanidad en Madrid, compartiendo cartel con íconos como La Banda El Recodo y El Mariachi Vargas de Tecalitlán, llevando la música norteña a plazas históricas como Plaza España y Plaza Comendadoras.

Su más reciente etapa, marcada por lanzamientos como “Ay Amor” (2024), ha consolidado una imagen fresca sin perder la esencia que los define, conquistando nuevas audiencias y reafirmando su misión: salvar, honrar y proyectar la música norteña tradicional.

Así será su estadía en Colombia:

La gira “10 Años de Fara Norte” tendrá dos presentaciones imperdibles en Cantina La 15, uno de los escenarios más emblemáticos para la música mexicana en Colombia: Cali: viernes 29 de agosto de 2025 y en Bogotá el sábado 30 de agosto de 2025.

En cada concierto, Fara Norte ofrecerá un recorrido sonoro por corridos, polkas y cumbias norteñas, combinando respeto por la raíz con un aire fresco que conecta generaciones. Un espectáculo en el que la autenticidad, la energía y la identidad cultural serán protagonistas.

El impacto de Fara Norte en Colombia irá más allá de los escenarios. El 1 de septiembre de 2025, con el apoyo de la Embajada de México en Colombia, la banda llevará su propuesta cultural al Colegio de Ciudad Bolívar (Bogotá) con el taller “Corridos de México”.

Dirigido a jóvenes de 14 a 16 años, este espacio explorará la historia del corrido como medio de comunicación popular, desde la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Además, los participantes podrán crear sus propias estrofas, que serán interpretadas y grabadas por la banda como un recuerdo único de este intercambio cultural.