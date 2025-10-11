El reconocido cantante y compositor colombiano Gerley celebra el rotundo éxito del lanzamiento de su más reciente videoclip “Duele Amar”, una intensa y emocional propuesta de salsa romántica que ha captado la atención del público desde su estreno en YouTube el pasado miércoles 20 de agosto.

La canción, escrita por el propio artista, fue presentada en plataformas digitales un día antes del lanzamiento audiovisual, generando desde entonces una ola de reacciones positivas tanto por su calidad musical como por la fuerza narrativa de su videoclip.

Dirigido por Víctor Manuel Caicedo “Vimakasi”, el videoclip se ha destacado por su cuidada estética cinematográfica y una historia que aborda con profundidad temas como la pasión, la traición y los sentimientos encontrados. En redes sociales y foros de música, los usuarios han elogiado la manera en que la producción logra plasmar visualmente el dolor de una ruptura, generando una conexión emocional inmediata con el espectador.

“Duele Amar” retrata la complejidad de las emociones cuando la confianza se rompe, y lo hace a través de una narrativa potente, actuaciones destacadas y una interpretación vocal intensa por parte de Gerley. El videoclip cuenta con la participación de Jennifer Caicedo, Nicol García y el actor invitado Harrison Palacios, quienes aportan veracidad y dramatismo a una historia que ha sido descrita como “honesta” y “conmovedora”.

Con más de 20 años de trayectoria en la industria musical, Gerley ha consolidado una carrera sólida dentro del panorama de la salsa, con colaboraciones internacionales junto a grandes exponentes como Alexander Abreu y Daniela Darcourt. Este nuevo lanzamiento reafirma su vigencia artística y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que lo ha llevado a ganarse un lugar privilegiado en el género.

La recepción del videoclip en YouTube ha sido entusiasta, con miles de visualizaciones y comentarios que apuntan a que “Duele Amar” podría convertirse en uno de los grandes éxitos del artista en este 2025. La combinación de talento musical, narrativa visual y una carga emocional auténtica parecen ser la fórmula con la que Gerley vuelve a conquistar al público y a reafirmarse como una de las voces más relevantes de la salsa contemporánea.