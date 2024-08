“Gigantes de la comida” regresa a History

HISTORY estrena la quinta temporada de “GIGANTES DE LA COMIDA”, la serie presentada por el conductor y fanático de la gastronomía Adam Richman que satisface a los espectadores a medida que comparte las historias del origen de audaces pioneros detrás de los imperios de alimentos más emblemáticos de Estados Unidos.

Antes de que estas marcas se convirtieran en reconocidas comidas o nombres familiares, provenían de visionarios brillantes, a veces despiadados, que revolucionaron la comida y hasta lograron cambiar el panorama culinario mundial para siempre. La serie explora las fascinantes historias de valor, creatividad y determinación de estos empresarios culinarios y su incansable innovación que los llevó a alcanzar el éxito en la industria a través de recreaciones dramáticas y comentarios de expertos que revelan las anécdotas y hechos detrás de cada marca y producto.

Por el lanzamiento de esta nueva temporada, HISTORY realizó un evento virtual que contó con la participación de Richman. El presentador, habló de todo lo que se viene para esta quinta edición, sus inicios en el camino de convertirse un experto de la gastronomía, los desafíos de hacer una serie como ésta, cuál es la recepción no sólo de la audiencia sino de las marcas involucradas en esta producción y hasta confesó su comida favorita.

Respecto a su evolución como experto en el área culinaria y lo atractivo que puede reflejarse en “Gigantes de la Comida”, Adam destacó: “Lo que me ayudó a tener ese trabajo, era el hecho de que no solamente me gustaba comer mucho o ir a lugares, sino que ya había estudiado antropología culinaria, ya había trabajado en cocinas y ya había hecho algunas cuestiones teatrales. Y todo eso funcionó en conjunto. Pero bueno, lo que es la antropología culinaria, la idea que podés estudiar a las personas a través de lo que ellos comen, a poder entender por qué ciertos alimentos existen en ciertas regiones, como por ejemplo una parrilla existe en Argentina como algo tan singular y único del lugar. Y luego experimenté los hornos al barro en Mendoza y esta forma tan distintiva argentina de cocinar que trae a la palestra todos estos increíbles sabores”. Y agregó: “A todo el mundo le gusta comer. Entonces podemos hacer una lección de historia que sea menos aburrida y un poquito más atrapaste. Y por otra parte, otra cuestión que para mí es importante como emprendedor alimenticio es aprender acerca de los grandes empresarios en sí, los Heinz, los Campbells, Fritos, Hersheys, Coca-Cola. Estas eran personas antes de ser íconos. Y es increíble ver el potencial humano realizado”.

“Te voy a decir la única cosa que yo encontré desde la temporada uno, y ahora estamos en Estados Unidos en la temporada seis, y es que cada uno de los hombres y mujeres que lanzaron una marca multimillonaria tuvieron una enorme cantidad de fracaso y catástrofe antes de que llegara el éxito. Y es la historia más notable de creencia en uno mismo. Y creo que esto justamente es el tema central del show. Es este factor”, explicó además Adam Richman. Y añadió: “Alguien me dijo que la definición de la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y este show muestra esto exactamente”.

Por otro lado, el presentador destacó qué ingredientes o aspectos de la contemporaneidad agregaría como parte de la serie en el futuro: “Con la distancia de un par de años, sería divertido hacer un análisis de los influencers de alimentos en las redes sociales y cómo han cambiado la forma en que se comercializan los productos de los restaurantes o los chefs pueden lograr el éxito o cómo se lanzan los productos. Esto sería realmente un canal único que no ha existido hasta la era moderna”.

Además, Richman contó en el evento cuál es aquella comida que podría comer todos los días: “en cuanto a lo que a mí me encanta, bueno, mi madre hace su propia versión de tarta de espinaca y es perfecta. No es como la griega, porque no tiene costra, pero es increíble. Y podría comer…todo lo que hace a mi mamá para ser justo, los briskets y demás. Pero creo que mi platillo favorito es pizza con ensalada, es decir, una linda ensalada, tal vez fresca con una cerveza fría, una copa de vino, con mi teléfono apagado, disfrutando la vida”.

“Creo que la temporada cinco de “Gigantes de la comida” será impactante por esto. Primero y principal, como dije, después de la pandemia en particular, la gente empezó a comer en casa, empezó a hacer sus panificados en casa, las personas van a restaurantes que no habrían ido porque empezaron a ver en sus páginas favoritas. Van a encontrar inspiración (…) Y por otra parte, y esto lo digo con toda sinceridad, en todos los negocios uno se da cuenta que hay tanta creencia personal que estarán tan inspirados”, destacó Adam acerca de esta nueva temporada.

Finalmente, Richman habló de cuál es la recepción de este show no solo por parte de la audiencia sino de las marcas que aparecen en la serie: “Bueno, cuando yo filmé con Pizza Hut, uno de los ejecutivos me habló del episodio y me dijo yo conozco a Dan Carney. Y él me dijo que te dijera que en nuestra versión del show los hombres de Pizza Hut tratan de comprarle la participación a Domino’s Pizza, que el tipo del que hablaba Dan Carney supuestamente había hecho esta movida y me dijo: “Dan quiere que te diga que esto no es así que. Jamás quiso comprar Domino’s, que esto no es un hecho verídico”. Y hay otras personas. A veces es un poquito de dimes y diretes. Por ejemplo, el episodio de Buffalo Wing, la familia Dalessandro en Buffalo. New York siempre ha sido la primera y última palabra en la creación de las Buffalo Wings. Y se los puede comprar en todas partes. Pero también estaba este hombre que vivía en Buffalo antes que ellos que estaba sirviendo una versión de la salsa del área de Washington DC conocida como salsa Mumbo en sus alitas, y supuestamente fueron las primeras. Y cuando filmamos el episodio, teníamos todos los hechos, pero hay personas que no quisieron creer en los hechos. Y tienen una lealtad a una marca o a la otra. Entonces terminan diciendo: ‘No, no, esto no ocurrió, ‘No, yo conozco esta familia. Esto no es cierto’ o ‘No, acá se trató de copiar una receta’. En Nueva York se dice que son los creadores del helado Sundae, pero otra ciudad reclama ser su creadora. O en Saratoga Springs filmamos sobre la creación de las papas fritas y de nuevo otra ciudad dice que no se crearon acá. Y nosotros decimos, somos History Channel, hacemos mucha investigación. Así que ha sido muy interesante, pero también es un poco extraño. Filmamos un episodio, creo que fue una temporada atrás, sobre Benihana, acerca de lo que son los restaurantes japoneses, creados por Rocky Aoki. Yo soy amigo de su hijo, el DJ Steve Aoki. Entonces, de repente, yo estoy hablando del padre de mi amigo a quien nunca conocí. Entonces, yo podría ser como un tipo que hizo cierta investigación y tal vez no todo es súper positivo o súper lindo, pero ya no es un extraño de quien hizo esta investigación. Es sobre el padre de mi amigo. Y yo recuerdo que entré un poco en pánico, tuve que hacer una pausa y le mandé un mensaje de texto a Steve, le mostré una imagen del guión y le dije: ‘¿Estoy bien con esto?’ Y él me dijo: ‘¿Qué se está diciendo?’. Y yo le dije que quería tratar de mantenerme afuera de tocar a su padre como persona y prefería hablar del negocio. Y él me lo agradeció. Pero fue todo un tema”.

En el primer episodio de la serie, exploraremos cómo la salsa marinera se integró en el paladar estadounidense gracias a la iniciativa visionaria de Campbells hace casi sesenta años. Este conglomerado alimenticio no solo lanzó productos emblemáticos como Spaghetti-O’s y Prego, sino que también desencadenó una auténtica revolución culinaria italoamericana. Desde la transformación de la cocina casera hasta la incorporación de las comidas ya elaboradas que facilitaron su preparación, este episodio revela cómo un simple cambio en la oferta alimentaria puede tener un impacto cultural duradero.

En otros episodios de esta quinta temporada de “GIGANTES DE LA COMIDA” conoceremos la historia detrás del impresionante imperio Mars Inc., la rivalidad de Kellogg’s y General Mills por ganar su lugar en los desayunos norteamericanos, la competencia entre las mezclas para pasteles Duncan Hines y Betty Crocker, quienes simplificaron las tareas del hogar al ofrecer un producto fácil y sabroso preparado en caja, y el desarrollo de los dulces como el Tootsie Roll o el Tropical Charms. Además, se explora como durante la Segunda Guerra Mundial, un científico y un empresario desarrollaron una ración rica en vitamina C para las tropas, lo que condujo al posterior desarrollo de jugo de naranja concentrado congelado, mientras que más tarde un vendedor innovó con un proceso de pasteurización rápida para jugo fresco exprimido embotellado, desencadenando una intensa batalla entre dos compañías por el mercado del jugo de naranja. Estos episodios muestran cómo visionarios y emprendedores han moldeado el panorama alimentario global a través de inventos que van desde lo dulce hasta lo saludable, dejando un legado que perdura hasta hoy.

Omas gigantes en esta temporada, con tras grandes innovaciones gastronómicas que han definido la cultura alimentaria estadounidense y que pueden verse en esta nueva temporada incluyen desde la revolución del helado, cuando un taxista convertido en empresario transforma la experiencia de este producto con sabores novedosos, hasta el nacimiento de la industria de los refrescos en el siglo XIX, impulsada por farmacéuticos que buscaban opciones saludables y no alcohólicas, que crearon las famosas Hires Root Beer y Dr. Pepper.

Lucky 8 produce “GIGANTES DE LA COMIDA” para HISTORY. Kim Woodard, Greg Henry, Isaac Holub, George Kralovansky, Irfan Rahman, Jerry Carita y Harry Courniotes son los productores ejecutivos de Lucky 8. Jim Pasquarella y Mary E. Donahue se desempeñan como productores ejecutivos de HISTORY.