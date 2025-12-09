Ir al contenido principal

El próximo concierto de la temporada promete ser una experiencia inolvidable, donde la tradición, la modernidad y el cruce de culturas convergen en un mismo escenario. La velada abrirá con Chacona a Chávez, una obra en homenaje al maestro Carlos Chávez, que entrelaza la solemnidad barroca con la energía del Chá Chá Chá. Bajo la dirección de la colombiana Sara Aldana, la pieza se transforma en un puente entre siglos y estilos, revelando la vitalidad del legado musical latinoamericano.

La segunda obra del programa transportará al público a los vibrantes años veinte con la célebre Rhapsody in Blue de George Gershwin. En esta interpretación, el pianista colombiano Daniel Duplat asumirá el papel solista, dando vida a los ritmos sincopados y las melodías efervescentes que consolidaron esta obra como un estandarte del jazz sinfónico. Junto a la batuta de Aldana, la pieza promete desbordar energía y color, reafirmando su carácter revolucionario y su vigencia artística.

El homenaje de la noche continuará con la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel, uno de los compositores más influyentes del siglo XX. El público podrá disfrutar de Mi madre la oca, una suite lírica y evocadora que captura la magia de los cuentos infantiles, así como del inconfundible Bolero, obra monumental cuya aparente simplicidad encierra una arquitectura musical hipnótica y creciente que fascina a generaciones enteras.

Los protagonistas de esta velada aportan trayectorias tan diversas como admirables. Daniel Duplat, joven pianista bogotano, ha desarrollado una carrera ascendente desde sus inicios a los cinco años, destacándose en recitales universitarios, festivales internacionales y concursos de gran prestigio. Su formación, marcada por el acompañamiento de maestros de renombre y numerosas presentaciones en Colombia y México, lo consolida como una de las promesas del piano latinoamericano.

Al frente de la orquesta estará la directora invitada Sara Aldana, una de las figuras colombianas más sobresalientes en la dirección sinfónica actual. Con experiencia en instituciones estadounidenses como la Detroit Symphony Orchestra y la Reno Chamber Orchestra, y una notable labor en proyectos educativos y comunitarios, Aldana combina excelencia artística con compromiso social. Su presencia en el podio augura una velada vibrante, donde México, Estados Unidos y Francia se encontrarán para celebrar la diversidad, la imaginación y el poder universal de la música.

