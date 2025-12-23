HBO presentó el póster y el tráiler oficial de la cuarta temporada de su aclamada serie original de drama ‘INDUSTRY’. La nueva temporada estrena su primer episodio el domingo 11 de enero a las 10:00 p. m. ET en HBO y HBO Max, seguido de un nuevo episodio cada domingo.

En el punto más alto de sus carreras y viviendo la vida que siempre soñaron, Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) se ven arrastradas a un juego de gato y ratón a escala global cuando una figura clave del sector fintech irrumpe en Londres. Mientras Yasmin enfrenta los desafíos de su relación con Sir Henry Muck (Kit Harington) y Harper se involucra con el misterioso ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la compleja relación entre ambas comienza a transformarse bajo la presión del dinero, el poder y la ambición por llegar a la cima.

El elenco de la nueva temporada incluye a Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

La tercera temporada de INDUSTRY fue nominada al Critics Choice Award 2025 como Mejor Serie Dramática y encabezó la lista de “Las Mejores Series de 2024” de The New Yorker. Medios como TIME, The New York Times y Vanity Fair destacaron la producción como “un drama envolvente y electrizante, con una narrativa inteligente”, “la mejor serie de la televisión” y “una cita imperdible”.