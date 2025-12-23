Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

HBO presentó el póster y el tráiler oficial de la cuarta temporada de su aclamada serie original de drama ‘INDUSTRY’. La nueva temporada estrena su primer episodio el domingo 11 de enero a las 10:00 p. m. ET en HBO y HBO Max, seguido de un nuevo episodio cada domingo.

En el punto más alto de sus carreras y viviendo la vida que siempre soñaron, Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) se ven arrastradas a un juego de gato y ratón a escala global cuando una figura clave del sector fintech irrumpe en Londres. Mientras Yasmin enfrenta los desafíos de su relación con Sir Henry Muck (Kit Harington) y Harper se involucra con el misterioso ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la compleja relación entre ambas comienza a transformarse bajo la presión del dinero, el poder y la ambición por llegar a la cima.

El elenco de la nueva temporada incluye a Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

Nota recomendada: Los estrenos de Hola TV para las fiestas de Navidad

La tercera temporada de INDUSTRY fue nominada al Critics Choice Award 2025 como Mejor Serie Dramática y encabezó la lista de “Las Mejores Series de 2024” de The New Yorker. Medios como TIMEThe New York Times y Vanity Fair destacaron la producción como “un drama envolvente y electrizante, con una narrativa inteligente”, “la mejor serie de la televisión” y “una cita imperdible”.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Trump tilda a Petro de alborotador

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá. «Más…
Siga leyendo

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo

Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia. La consulta…
Siga leyendo

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Siga leyendo

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo