Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La reconocida cantante de salsa Izis La Enfermera de la Salsa presenta su más reciente sencillo, “El Aprendiz”, una versión profundamente emotiva y salsera del tema original del cantautor español Alejandro Sanz. Con este lanzamiento, Izis se adentra en terrenos más oscuros y personales de las relaciones humanas, explorando el dolor y la transformación emocional que pueden surgir del desamor.

“El Aprendiz” no solo destaca por su impecable producción musical, sino también por la crudeza y sinceridad de su letra. La canción relata la historia de una persona que, tras ser herida, aprende —y repite— las mismas actitudes dañinas que alguna vez sufrió. Una dinámica intensa de inversión de roles, donde el protagonista pasa de víctima a reflejo del maltrato emocional, convirtiéndose en aprendiz de la amargura.

“Me siento orgullosa de haber grabado ‘El Aprendiz’, ya que es un tema que conecta con mi estilo musical de narrar historias con sentimiento”, expresó Izis. “Esta canción es un recordatorio de cómo las experiencias de dolor pueden transformarnos. Es una pieza musical que espero le hable al corazón de quienes alguna vez han sentido que la amargura de una relación los ha cambiado”.

Puede leer también: Conozca y entérese quien es la peor cantante del siglo

Con esta interpretación, Izis demuestra una vez más su versatilidad artística y su capacidad de conectar con las emociones del público. Su versión de “El Aprendiz” se convierte en una balada salsera cargada de intensidad, ideal tanto para la pista de baile como para la reflexión íntima.

Una voz imprescindible en la nueva ola de la salsa

Izis, conocida como La Enfermera de la Salsa, se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas del género. Su estilo vocal potente y emotivo le ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Fiel a su propuesta artística, fusiona los ritmos modernos con la esencia clásica de la salsa, creando un sello personal que la distingue en la escena musical actual.

Nota recomendada: ¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

“El Aprendiz” marca un nuevo capítulo en la carrera de Izis, reafirmando su compromiso con contar historias reales, humanas y profundamente conmovedoras a través de la música. Sin duda, un sencillo que resonará con quienes han vivido las cicatrices del amor.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Florián defiende su nombramiento y afirma que no se reconoce ni como hombre ni como mujer

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas. “Creo…
Siga leyendo

Comisión de Acusaciones abre investigación a Gustavo Petro por injuria y calumnia

| Confidencial Noticias | ,
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, luego de denunciarlo por injuria y calumnia sobre la persona de Enrique Vargas Lleras. Vargas Lleras, el pasado 12 de…
Siga leyendo

Daños en TransMilenio y una persona herida es el saldo de los disturbios en la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un…
Siga leyendo

Aumento de enfermedades respiratorias agudas en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
Colombia atraviesa uno de los picos más intensos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los últimos años, con un incremento del 19,6 % en atenciones médicas y un 25,7 % en hospitalizaciones respecto al mismo periodo de 2024, según el más reciente…
Siga leyendo

¿Quién es el alto oficial del Ejército llamado a calificar servicios?

| Confidencial Noticias | ,
El mayor general del Ejército, Hernando Garzón Rey, fue llamado a calificar servicio por orden del presidente de la república, ante la sospecha de estar relacionado con el narcotráfico. La noticia levantó una polémica nacional porque el oficial asegura…
Siga leyendo