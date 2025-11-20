Muchos conocen el Realismo Mágico de García Márquez, ese universo de pueblos ficticios y atmósferas encantadas y aunque en Un Hombre Divertido no hay mariposas amarillas ni amores eternos que levitan, sí existe un toque de magia, la magia del humor que transforma lo cotidiano en una historia extraordinaria; así José Manuel Ospina abre el telón para narrar su vida con ironía, cercanía y un ritmo escénico que se mueve entre la anécdota íntima y la carcajada colectiva.

Este espectáculo se construye en clave de stand up comedy, donde la autenticidad pesa más que la solemnidad. El protagonista relata sus viajes, sus aventuras, sus triunfos y fracasos sin filtros, hasta llegar a ese momento donde la vida lo obliga a enfrentarse al famoso examen de próstata, narrado con una honestidad tan divertida que el público no puede evitar reconocerse en esa humanidad compartida.

Una garganta, mil voces

Uno de los elementos más reconocidos de Ospina es su habilidad vocal. Sobre el escenario, una sola garganta es capaz de multiplicarse en un mosaico de voces que han marcado generaciones. Durante hora y media, el público disfrutará un recorrido musical que viaja desde los años sesenta hasta nuestros días con un repertorio que incluye imitaciones y homenajes a artistas como: Juan Gabriel, Raphael, Sandro de América, Facundo Cabral, Alberto Cortés, José José y Eros Ramazzotti. Todo esto acompañado de música en vivo y una narración humorística que convierte cada canción en un capítulo sensible y divertido de la historia personal del artista.

Nota recomendada: Disfrute y ríase con las pecadoras

José Manuel Ospina cuenta con cuarenta años de trayectoria en el teatro, la televisión y la música. Ha sido nominado a premios como TV y Novelas, ha participado como actor en obras como La casita del placer, Se necesita un tenor, No me descubras Cristóbal y Cantata para una patria loca, y ha dirigido y co-creado producciones como Quién se comerá el chiquito, Las ejecutivas y Un bolero para tres.

Su carrera lo ha consolidado como un intérprete versátil y un creador capaz de mezclar humor, dramatismo y musicalidad con naturalidad.

El espectáculo se puede disfrutar en el Salón Café Concert del Casino Broadway (Local 1801) Centro Comercial Plaza de Las Américas. Funciones viernes y sábados a las 8:00 p.m.